麥玉珍表態想爭取台中市長 黃國昌：我現在才聽到

針對白委麥玉珍表態爭取台中市長，民眾黨主席黃國昌表示，黨內會審慎評估。（圖／鄒保祥攝）

民眾黨立委麥玉珍昨天表態「有機會就爭取參選台中市長」，遭民眾黨中市黨部主委陳清龍打臉，已向黨中央提出民眾黨在台中市長無合適人選。然而，民眾黨主席黃國昌今天（30日）上午受訪時表示，「昨天麥委員講的事情，他也是現在才聽到，不過我們內部都會審慎加以評估」。

2026台中市長選情升溫，民眾黨立委麥玉珍昨天在台中出席活動時，面對媒體詢問是否會參選2026台中市長，麥鬆口表態，「有機會就爭取參選台中市長，就看民眾黨的安排」，希望能在不同領域為大眾提供服務。

民眾黨主席黃國昌今天上午出席活動並接受媒體聯訪時表示，對於任何縣市長提名徵召，黨中央都會用最謹慎態度，「昨天麥委員講的事情，他也是現在才聽到，不過我們內部都會審慎加以評估」。

至於民眾黨在2026各地議員布局是否13個行政區都會提名人選，黃國昌指出，現在全國各選區只要議員達一定席次，原則上「1區1位」。

媒體詢問，外傳民進黨內評估黃國昌參選新北市長機率不高，最後仍會變成藍綠對決，黃回應，民眾黨提名徵召作業輪不到民進黨說三道四，民進黨不管是見縫插針、挑撥離間還是放話，他們講話不負責任不是1、2天的事情，沒有評論必要。



