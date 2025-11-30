麥玉珍表態爭取參選台中市長！黃國昌竟「現在才聽到」：內部會審慎評估

記者詹宜庭／台北報導

針對民眾黨立委麥玉珍昨日受訪時鬆口「若有機會將爭取參選台中市長，就看民眾黨的安排」。對此，民眾黨主席黃國昌今（30日）受訪表示，「對於任何縣市長提名與徵召，黨中央會用最謹慎的態度，麥玉珍的事情我也是現在才聽到，但我們內部都會加以審慎評估。」

麥玉珍昨日參加台中市府「2025台中購物節月月抽百萬x豐原廟東復興商圈抽獎活動」，對於是否有意參選台中市長，她表示「 有機會就爭取參選台中市長，就看民眾黨的安排」。對此，黃國昌上午出席「民眾加菜啦！」活動受訪表示，對於任何縣市長提名與徵召，黨中央會用最謹慎的態度，「麥玉珍的事情我也是現在才聽到，但我們內部都會加以審慎評估。」

廣告 廣告

媒體追問「民進黨內部說您參選新北市長機會不高，最後還是回到藍綠對決？」黃國昌回應，民眾黨縣市長的提名徵召作業，應該輪不到民進黨說三道四，民進黨挑播離間，講話不負責任不是一兩天的事，沒有評論必要。 至於未來新北市議員是否可能13區都提名？黃國昌則強調，現在全國各選區，只要議員席次達到一定席次以上，原則上一區提一位。

更多三立新聞網報導

訪日本見不到麻生太郎、小池百合子！黃國昌稱各黨熱情接待：行程滿滿

和藍不同調！黃國昌不期待賴清德國情報告：我比較率直…他在總統府就好

徐春鶯涉詐欺、反滲透法遭羈押！黃國昌：賴清德下指導棋惡意連結柯文哲

陳時中遭狗仔跟拍提告了 黃國昌狂嗆太可笑：歡迎來告！你是要告什麼啊

