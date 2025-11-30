麥玉珍表態選台中市長 江和樹勸「麥鬧」首選是黃國昌

台中市 / 綜合報導

民眾黨立委麥玉珍表態，如果有機會，要爭取參選下屆台中市長，引發政壇討論，不過民眾黨內部，似乎都 不知道 麥玉珍的想法，現在包含民眾黨台中市議員江和樹，直接要她別出來亂，如果民眾黨要推出市長人選來當母雞，也會是黃國昌和柯文哲，而對此，麥玉珍也說，每個人都有機會往上一層樓，目前只有初步想法，還沒和黨中央討論過。

立委(眾)麥玉珍(114.11.29)說：「我們也要來爭取啊，對不對，(爭取市長嗎)，對，有機會就爭取。」民眾黨不分區立委麥玉珍，首度鬆口，不排除更上一層樓，挑戰台中市長選舉，此話一出，讓黨內嚇了一大跳。

廣告 廣告

台中市議員(眾)江和樹說：「在這時候不要開玩笑，也祝福我們麥玉珍，有好的想法是很好，但是要確實，如果真的要選市長，要加油，沒那麼簡單。」台中市議員江和樹，先跳出來要麥玉珍麥來亂，更提到2026關鍵就是藍白合，還說如果民眾黨，真要參選台中市長，只有兩個最佳人選。

台中市議員(眾)江和樹說：「第一個人選，就是我們的黃國昌主席，不然就是我們的柯文哲主席，我們要出來，是要會贏的。」麥玉珍擔任立委期間爭議不少，包括自爆，曾把紅龍果帶出境回越南種植，事後道歉，還曾針對花蓮災後復原重建議題，稱災區很缺「檳榔」，要衛福部想辦法，時常讓官員無法接招。

立委(眾)麥玉珍說：「就是符合條件有機會爭取，大家也是可以往這樣的目標去走，目前還沒有談到這一塊，就是看黨的安排跟決定。」

麥玉珍拋出要選台中市長的發言，就連黨主席黃國昌也不知情，強調內部會審慎評估，台中市長大位，藍綠白都不想缺席，但民眾黨最後會不會派人出來選舉，都會牽動台中市長選情。

原始連結







更多華視新聞報導

盧秀燕道歉 江和樹喊「中央不用道歉嗎？」 網酸：牆頭草不是叫假的

江和樹視察霧峰廚餘掩埋場遭阻 怒斥：太欺負霧峰人了

江和樹轟離職單加註「不得洩密」 民眾黨秘書長致歉：有疏失

