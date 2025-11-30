即時中心／顏一軒報導

白委麥玉珍昨（29）日表態，若有機會願爭取代表黨參選下屆台中市長，形同恐與資深藍委楊瓊瓔、立法院副院長江啟臣正面對決，也讓台中藍白合的討論浮上檯面。不過，身兼民眾黨台中市黨部主委的市議員陳清龍今（30）日稍早接受《民視新聞網》電訪時表示，截至昨天為止，市黨部回報給黨中央的訊息就是台中沒有適合的市長參選人。





有關麥玉珍昨日在台中參加活動受訪時提及可以參選台中市長一事，陳清龍指出，民眾黨台中市黨部過去未接到任何麥委員要參選台中市長的明確訊息，「台中市黨部昨天之前給中央黨部的訊息就是，『台中市沒有適合參選台中市長的參選人』」。

廣告 廣告

快新聞／麥玉珍要選台中市長 民眾黨台中市黨部：已回報黨中央無合適人選

民眾黨台中市黨部主委、市議員陳清龍。（圖／翻攝自陳清龍臉書）

他強調，民眾黨台中市黨部就是明確把上述訊息回報給黨中央；另外，直轄市長的選舉本來也就是黨中央在協調、安排與處理，地方黨部只是就地方是否有合適人選、黨員的資料，充分提供給黨中央，「到昨天為止，台中市目前沒有合適的市長候選人」。

陳清龍不諱言，由於麥玉珍即將在明（2026）年1月31日卸任不分區立委，或許才會在接受媒體聯訪時，鬆口透露自己未來對於政治工作的一些想法及安排。

下屆台中市長方面，藍營部分楊瓊瓔已表態爭取，另外熱門人選還有江啟臣；至於綠營部分已於10月22日提名立委何欣純，而民眾黨則有麥玉珍表達參選意願。





原文出處：快新聞／麥玉珍要選台中市長 民眾黨台中市黨部：已回報黨中央無合適人選

更多民視新聞報導

辦理戶籍注意！內政部宣布：「這兩項登記」12月起開放線上申請

傳綠評估白選新北機率不高 黃國昌不滿：輪不到民進黨來說三道四

石破茂稱「日本一向理解尊重中對台立場」 他：被外部勢力宣傳利用

