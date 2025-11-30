麥玉珍要選台中市長 鄭麗文稱尊重制度：在野提出最適合人選

國民黨台北市黨部今（30）日舉辦131週年黨慶活動，黨主席鄭麗文談到，對於明年的縣市長選舉，目標就是在各縣市提名最強人選。至於民眾黨立委麥玉珍昨日稱說，「有機會就爭取參選台中市長」，鄭麗文則回應，一切都會按照制度。

國民黨主席鄭麗文。（資料照／中天新聞）

麥玉珍昨日出席「2025台中購物節月月抽百萬x豐原廟東復興商圈抽獎活動」，面對媒體提問，是否參選2026年台中市長選戰？麥玉珍回答，有機會就爭取，看民眾黨的安排，還是看要怎麼樣，「不同領域，就有不同服務」。

民眾黨立委麥玉珍。（資料照／中天新聞）

對於麥玉珍表態要爭取參選台中市長一事，鄭麗文下午出席北市黨部黨慶活動前受訪，一開始回應，「昨天麥委員講的事情，我也是現在才聽到，不過我們內部都會審慎來加以評估」。

鄭麗文表示會在各縣市提名最強人選。（資料照／中天新聞網）

不過，隨後鄭麗文再次重申，「我們都會按照制度，我相信國民黨或民眾黨，各有各黨內提名的程序和辦法；另外，我們也有藍白的協調平台，所有一切都如同自己宣示的，我們一定是尊重制度，最大的目標就是替在野力量提名出最適合的人選。當然為各縣市提名出最強、也是對市民福祉最重要的人選，這是我們一致的目標」。

