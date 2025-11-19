麥玉珍請辭南投縣黨部主委 民眾黨拍板由準立委蔡春綢補位

民眾黨準立委蔡春綢接任民眾黨南投縣黨部主委。 圖：翻攝蔡春綢-雲林四姐臉書

民眾黨立委麥玉珍近期請辭南投縣黨部主委一職，傳出她有意投入2026台中市議員北屯區的選舉，她則語帶保留地表示，是否參選要看黨的意思。民眾黨今（19日）舉行中央委員會，通過南投縣黨部主委懸缺，將由民眾黨不分區第11、預料明年將因「2年條款」遞補的準立委蔡春綢接任。

民眾黨今召開中央委員會，會後發布新聞稿指出，今天中央委員會會議一開始即通過南投縣黨部主委由蔡春綢接任。黨主席黃國昌說，地方黨部主委必須熟悉黨務、了解基層、具備整合能力，才能肩負起明年地方選戰的整體布局重任。此次延攬蔡春綢出任主委，就是要強化南投組織能量、全面提升地方戰力，以最貼近民意的力量服務鄉里。

黃國昌也期勉，各地方黨部主委加強深耕地方，把民眾黨的服務和理念帶給每位鄉親、並提出最強的候選人，讓2026在各地方都能成立黨團，給人民最好的選擇。

另針對下午將登場的「以行動顧台灣 主席高峰會談」，黃國昌將與國民黨主席鄭麗文會面，黃國昌痛批，民進黨執政下的台灣社會被大惡罷撕裂，人民生活沒變好，反而飽受關稅衝擊、詐騙橫行、食安危機等多重壓力所苦；同時對外面臨兩岸情勢緊張與外交空間受限的挑戰，台灣已止步不前太久，有太多傷痕未彌平、太多民生問題未解，因此在野黨必須肩負起責任，從深度交流、凝聚共識為起點，務實具體的找回讓國家前進的力量。

黃國昌強調，令人遺憾的是，民進黨面對政黨打破界限、推動國政，從本黨倡議聯合政府開始、再到今日的在野領袖會談，他們從不檢討自己執政無能，而是傾全力扣帽子，著急的在黨中央臉書窮盡抹紅抹黑之事，「當我們在努力為台灣擘畫未來，民進黨卻在撕裂社會」，有這樣的執政黨，實屬國家的不幸。

黃國昌表示，民眾黨、國民黨本是各自具有主體性的不同政黨，論述當然不會完全一致，但因相同理念「要讓台灣更好」而合作，並重申民眾黨對國家定位一向都很清楚「中華民國主權屬於全體2300萬人民」，捍衛台灣自主、維持國民現有的民主自由與生活方式，就是民眾黨原則。

