麥玉珍質疑1.25兆軍購「戰機有無試飛」？張宏陸揭「購買項目」神打臉！

為了因應中國侵略，總統賴清德26日提出達400億美元（新台幣1.25兆元）的國防特別預算，將打造「台灣之盾」等防衛系統；不過，民眾黨立委麥玉珍，今（28）日在記者會回應此議題時卻失言，質疑政府買這麼多軍購是不是變成「廢鐵」在那邊？但是飛機沒有真的試飛、真的能用？對此，民進黨立委張宏陸在《頭家來開講》節目上透露軍購項目，酸麥玉珍「開記者會時要搞清楚內容！」

張宏陸表示，「1.25兆的軍購並沒有買F16戰機的錢！」這筆預算免強跟飛機沾上邊的只有無人機，會買無人機，而其他大多是買反彈道飛彈、防空飛彈，還有一些電腦維修設施等等，類似以色列的金穹計畫，打造一個台灣之盾，1.25兆的軍購其實裡面很多是跟這個相關的。

看來麥玉珍不只失言還出糗，連軍購要買的項目都沒有研究就胡亂批評，在監督政府上恐怕還是要多做功課才行。

