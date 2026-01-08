麥玉珍質詢問「社維法」 馬士元：這次是修「國安法」

台北市 / 綜合報導

總預算案持續在立法院卡關，國民黨立委羅明才日前詢問主計總處主計長陳淑姿總預算怎麼還沒過？主計長想了約2秒回希望立法院快進行審查。而同樣掀起討論的還有民眾黨立委麥玉珍，昨(7)日在審查「國家安全法修正草案」時，不斷追問內政部次長馬士元社維法議題，被馬士元提醒這不是國安法，麥玉珍則說修法是要保護人民。

內政部次長馬士元VS.立委(眾)麥玉珍說：「在公共場合直接辦靈堂的行為，為什麼可以完全沒事，報告委員這是公然侮辱罪，這也是一樣要請黃國昌主席來提告。」

民眾黨立委麥玉珍，語氣好激動，7日內政委員會質詢，議題圍繞「社維法」，但內政部次長馬士元，越聽似乎越問號，露出疑惑表情與身旁官員討論。

內政部次長馬士元說：「這是刑法的內容，這不是我們現在要修的法。」原來內政委員會7日審查，國家安全法修正草案，但麥玉珍聚焦的卻是「社維法」問題，讓馬士元重複提醒，這跟當天修法無關，因為要修的是國安法。

內政部次長馬士元VS.立委(眾)麥玉珍說：「我們修法是要保護人民，可是國安法是要保護國家跟人民，我們國家國民都要保護，對對對。」近期引發話題的，還有國民黨立委羅明才。

立委(國)羅明才VS.主計總處主計長陳淑姿說：「115年度，已經開始了，總預算怎麼還沒過。」主計總處主計長陳淑姿，5日在財政委員會聽到問題，緊皺的眉頭沒有鬆開，現場一片安靜，陳淑姿想了約兩秒後，才再開口說。

立委(國)羅明才VS.主計總處主計長陳淑姿說：「這個部份我要拜託，也要懇請貴院，能夠來進行審查，好啊。」總預算持續在立法院卡關，尚未沒有付委審查，執政黨聲聲喚。

立委(民)吳思瑤說：「66.9%的民意展現了人民認為，民生高於一切，認為審議預算就是立法院的職責，預算會期不審預算，那立法院要幹嘛。」立委(國)羅智強說：「民進黨的民調，聽聽就好。」藍委對綠營民調不以為然，綠委則盼總預算別再卡關，然而目前雙方沒有共識，朝野持續陷入僵局。

