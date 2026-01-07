麥玉珍質詢搬出「黃國昌靈堂」狂問社維法 馬士元無奈：今天是修國安法

立法院內政委員會今（1/7）日排審《國安法》修法草案，麥玉珍質詢時狂問「幫黃國昌設靈堂」等有關社維法問題。翻攝自Threads



立法院內政委員會今（1/7）日排審行政院函請審議的《國家安全法》部分條文修正草案，民眾黨立委麥玉珍質詢時，卻提到有人在路邊設置黃國昌靈堂，詢問這種案例是否涉及影響公共秩序的條件？內政部政務次長馬士元則露出無奈表情澄清，相關問題，與今日審查的《國安法》修正草案無直接關聯，而是分屬《社會秩序維護法》或《刑法》範疇，若提告一定會處理。

麥玉珍質詢時提到，日前網路流傳監察院長陳菊死亡的不實訊息，有網友在4天內遭依違反《社會秩序維護法》移送，但仍有多名立委的社群平台持續出現惡意、仇恨性留言，例如有人在立法院外的馬路邊設置黃國昌的靈堂，依照本次社維法修法的理解，是否涵蓋在是否構成公共場所不當言論或激化社會對立的範圍內，為什麼沒有被移送？

對此，馬士元一開始露出疑惑表情，接著與身邊其他官員討論後回應，這涉及的是《刑法》中公然侮辱等罪責，依法屬告訴乃論，若收到違法言論，當事人黃國昌主席應立即報案提告，由警方依法處理；如果是在立法院外，就要向中正一分局報案，台北市警方一定會處理。

麥玉珍追問說，沒人提告就沒問題，要修法後有人提告才處理？馬士元解釋說，這是刑法規定內容，若有人以言語針對特定個人進行辱罵或恐嚇，是否提告取決於當事人意願；若行為是針對不特定多數人、例如危害公共安全，才會涉及不同法律構成要件，而且，這不是現在要修的法，麥玉珍所舉的案例部分屬《社維法》、部分屬《刑法》，與今天審查的《國安法》修正草案無關。

麥玉珍仍堅持，今天修法與質詢不管是社維法還是國安法，重點都在於「保護人民安全」，不要說「有人看到才處理」。馬士元則重申，「法律構成的要件就是要提告，沒有提告沒辦法處理」，而《國安法》主要規範的是國家安全層次的威脅，要保護的包括人民和立委，並不包含個別言論糾紛或公然侮辱等案件。

