麥玉珍質詢搬出「黃國昌靈堂」緊咬社維法 內政部：今天修的是國安法

麥玉珍質詢內政部次長馬士元。（翻攝國會頻道）

立法院內政委員會今（7日）排審《國家安全法》修正草案，民眾黨立委麥玉珍質詢指出，網友在社群發表針對特定政治人物的仇恨性言論，詢問內政部次長馬士元是否違反目前修訂中的《社會秩序維護法》。馬士元提出糾正：「委員剛剛提的，跟我們今天修的法沒有關係，我們今天修的是《國安法》。」

內政委員會今天審查行政院函請審議的《國家安全法部分條文修正草案》等案，麥玉珍質詢先是提到監察院長陳菊遭網友誤傳死訊，遭依違反《社維法》送辦，但仍有許多立委的社群平台被惡意留言，質疑是否涉及修法草案中所稱的仇恨性言論。馬士元表示若收到這類訊息，一定要報案，警政署會處理；麥玉珍追問：「所以現在是報案才處理，不報案就是言論自由嗎？」馬士元明確指出這不是言論自由，已違法。

廣告 廣告

麥玉珍又以有人在立法院外設黃國昌的靈堂，詢問內政部次長對《社維法》修法草案的理解，是否構成公共場所不當言論或激化社會對立？馬士元則強調只要本人提告就會處理，她緊追不放：「所以這個法修了之後，還是要有人提告才處理？」馬士元表示「這不用修法，這是《刑法》的內容，並不是現在要修的法。」

馬士元也舉例：「如果有人叫我去死，那就是我要去提告；如果我覺得無所謂，那也可以不處理，這要看個人。」麥玉珍疑似未搞清楚今天要審議的是《國安法》，有些疑惑反問：「這不是社會維護，是個人維護嗎？」馬士元耐心解釋：「那是個人的部分，不是針對大眾，委員剛剛說的跟今天的修法無關，我們修的是《國安法》。」麥玉珍仍說：「不管修什麼法，都是我們要討論的維安法、國安法。」馬士元則打臉：「《國安法》並不包含這塊。」





更多《鏡新聞》報導

黃呂錦茹「走路痛」聲請解除電子腳鐐 檢：想逃可以很快跑掉

退伍校官赴中國改全面申請制？ 陸委會打臉國民黨團「不實訊息」

日本參議員宣布訪台「證明台灣獨立」 中國禁止他入境抓狂罵「敗類」