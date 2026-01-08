麥玉珍辯沒擋軍購！喊冤「什麼都怪藍白」好委屈 全網怒翻

即時中心／徐子為報導



空軍一架F-16V戰機6日晚間在花蓮外海失聯，進一步引發各界熱議國防特別預算延宕。對此，民眾黨立委麥玉珍今（8）天「委屈」稱，大家什麼都怪藍白，指責他們擋預算，讓她覺得無理又心寒，不過網友卻不領情，繼續砲轟，並質疑不然怪我囉？





藍白持續杯葛、拒審今年度中央政府總預算，而國防預算條例也已數度闖關立院程序委員會失敗，無法付委，不少人將矛頭指向藍白阻擋軍購預算，而麥玉珍過往質詢國軍「防寒衣」影片也網友被翻出，網友攻擊她提案，將個人服裝費「刪到剩3000元」。

對此，麥玉珍今受訪時喊冤，稱自己當時質詢防寒衣，是因預算沒寫清楚，預算科目都沒有的東西她怎麼去刪？麥還說，國軍的防寒衣要趕快買，不要發生事情了再怪立法院不審預算，這跟立法院一點關係都沒有。

媒體追問1.25兆軍購特別預算已藍白六度擋下時，麥玉珍又委屈稱，現在大家「什麼都要怪藍白」，他們是監督、審查，不是擋預算，這讓她感覺「無理又心寒。」

不過麥玉珍自認委屈的發言曝光後，網友不領情，紛紛砲轟「真正心寒的是人民，辛苦賺血汗納稅錢養這種無能只會作亂的垃圾！」、「我繳稅真的不想養這種連話都說不清楚的廢物」、「去年預算亂刪完，金額完全算不出來，今年乾脆不付委，我可以做個合理的假設那些破立委根本不懂審，還大言不慚說監督」、「誰又什麼都怪總統？誰又什麼都怪中央？」、「你們就是在擋呀！有病嗎？」、「台灣很多人才，新住民也很多人才，為什麼民眾黨會提這種垃圾，還是說民眾黨裡面沒有人才？」





