麥玉珍選台中市長？江和樹：不如叫黃國昌來

▲麥玉珍昨天和表態爭取國民黨提名的立委楊瓊瓔、立法院副院長江啟臣、市長盧秀燕一同參加台中購物節活動。（圖／台中市政府提供，2025.11.29）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨立委麥玉珍昨天突然爆出「有機會就參選台中市長」的說法，引起政壇熱議。台中市議員江和樹今稱「麥安捏亂啊」「沒那麼簡單啦」！若民眾黨一定要推出市長人選來當母雞，首選黃國昌、其次柯文哲，但他也提醒黨內莫忘2024「藍白合的示範區就在台中」，重點是能贏，2028才能下架民進黨。

麥玉珍昨天和台中市長盧秀燕、剛表態爭取國民黨提名的立委楊瓊瓔、立法院副院長江啟臣一同參加台中購物節活動，會後受訪時突然表示「有機會就參選台中市長」，即使政壇批評她蹭國民黨初選之爭的熱度，但的確掀起一波討論。

廣告 廣告

民眾黨台中市議員江和樹今（30）日直言「麥安捏亂啊」！他表示麥玉珍說話比較有趣，但藍白不能忘了2024的教訓，如果沒有合作，民進黨就會輕鬆當選。若有人問他，誰最適合代表台灣民眾黨來選台中市長、當大家的母雞？他認為首選是黨主席黃國昌，不然也是前主席柯文哲，「身為議員，我也希望我們有母雞啊！」

江和樹說，如果黨內沒有合適人選，不要忘記2024藍白合的示範區就在台中。2026是合作關鍵，最終目標是2028下架民進黨、政黨輪替。他喊話麥玉珍，此時不要亂開玩笑，如果真的要選市長「要加油啦！沒那麼簡單啦！」

更多 NOWnews 今日新聞 報導

獨／麥玉珍辭南投主委原因曝！突喊選北屯 地方坦言5搶1沒她空間

楊瓊瓔要選中市長！與江啟臣姊弟一起登山 盧秀燕一句話包山包海

楊瓊瓔喊準備好了！挑戰江啟臣爭黨提名 何欣純認她這點實力堅強