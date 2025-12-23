麥玉珍隔空喊話總統賴清德 籲成為連結朝野與人民的「溝通橋樑」

【警政時報 包克明／臺北報導】行政院長卓榮泰未副署再修版《財政收支劃分法》，以及憲法法庭「五人判決」出爐後，朝野對立持續升高，政治僵局難解之際，民眾黨新住民立委麥玉珍今（２３）日隔空向總統賴清德喊話，呼籲在野與執政雙方放下對立、重啟對話，並期盼總統能成為連結朝野與社會的那座「溝通之橋」。

1. 針對朝野僵局未解現況，麥玉珍隔空喊話賴清德，「請成為溝通的那座橋」。（圖／麥玉珍國會辦公室）

麥玉珍指出，當前台灣正面臨前所未有的政治僵局，政策推動停滯、社會氛圍緊繃，最終承受壓力的，始終是一般百姓。她強調，人民關心的不是政黨輸贏，而是經濟是否穩定、社會是否安全、下一代是否仍有未來。

麥玉珍表示，在野黨選擇站出來，並非為了對抗任何人，而是為了連結彼此。此刻，比立場更重要的是責任，比對立更需要的是對話。（圖／麥玉珍國會辦公室）

麥玉珍表示，在野黨選擇站出來，並非為了對抗任何人，而是為了連結彼此。此刻，比立場更重要的是責任，比對立更需要的是對話。她也誠摯呼籲全國各地的社區理事長、新住民理事長、基層工作者與廣大民眾共同參與理性溝通，讓不同背景的聲音能被真正聽見。

麥玉珍進一步公開邀請賴清德總統，與在野代表進行一場面對人民的專題訪談，不談口號、不算政治帳，真正坐下來傾聽社區的需求、新住民的心聲，以及人民對國家未來最真實的期待。

麥玉珍指出，國家的安定來自民生的安定，社會的和諧來自彼此願意傾聽，經濟的興旺則源於信任與團結。她相信，只要願意放下對立、找回同理，台灣一定能走出僵局，讓人民安心生活、讓國家穩健前行。

麥玉珍表示，她要再次向賴清德總統喊話，期盼總統能先伸出手，成為連結朝野、社會與希望的溝通橋樑。她強調，搶救台灣不是一個人的責任，而是全民共同的選擇；唯有回到人民、傾聽人民，民主制度才能長久，國家才能真正興旺。

