即時中心／高睿鴻報導

面對即將到來的2026年縣市長大選，各黨皆已積極展開布局，近日民眾黨立委麥玉珍更是震撼表態，她不排除參選台中市長；不過，由於基層實力不明、外界也質疑深耕地方的時間不足，因此相當懷疑其戰力。更有白營人士擔憂，麥玉珍若執意要選，不僅選舉成績可能不理想、更恐破壞「藍白合」默契。民眾黨台中市議員江和樹更嗆，「這不是選菜市場的市長欸」，引發譁然；但兩人今（3）日握手言和，上演「一笑泯恩仇」。

廣告 廣告

對於麥玉珍突然喊有意參選、未與黨中央多做討論的舉動，江和樹日前曾表達不滿，質問「怎沒跟中央先講好、或跟地方打聲招呼？」；並表示，他一定反對麥選市長，這不是一件能開玩笑的事，黨部主委才剛說，民眾黨沒有適合的人選，結果麥玉珍這時候又說想選，為何不早點說？江和樹甚至還表示，白營若真要在台中派人，也不是不行，但一定得審慎挑人；他建議，最好由前主席柯文者、主席黃國昌來選，或至少由立委黃珊珊上陣也可以，「至少不會被其他人笑」。

快新聞／麥玉珍、江和樹大和解！為參選台中市長吵翻天 今握手一笑泯恩仇

民眾黨台中市議員江和樹與同黨立委麥玉珍握手，兩人有說有笑。（圖／民視新聞）

雖然江和樹的言論，確實是奠基於他觀察到的事實，但由於言論直白、又是直接對準黨內同志，因此仍引發外界譁然；而且，面對江和樹「不要再亂了」的說法，麥玉珍似乎也感到不悅，後來又發文反問，為何自己沒資格選？

快新聞／麥玉珍、江和樹大和解！為參選台中市長吵翻天 今握手一笑泯恩仇

民眾黨台中市議員江和樹與同黨立委麥玉珍交頭接耳。（圖／民視新聞）

不過，兩人畢竟仍是同黨，因此，似乎也在黨內人士的安撫下，決定「大和解」、一笑泯恩仇；今天兩人在記者會上見面，只見江和樹見到麥玉珍後，便與其交頭接耳、握手微笑，而麥玉珍同樣有說有笑，並持續點頭聆聽江講話。從表情來看，江和樹的態度相當和緩，或許是在解釋近期的「誤會」，不僅持續與麥握手，甚至還輕拍後者背部，以表達善意。

快新聞／麥玉珍、江和樹大和解！為參選台中市長吵翻天 今握手一笑泯恩仇

民眾黨台中市議員江和樹（左）看著同黨立委麥玉珍（中），兩人有說有笑。（圖／民視新聞）

另，江和樹也持續對台中選戰表達想法，今天受訪時表示，民眾黨這次的目標，就是要在台中議會成立黨團；當時柯文哲競選總統，也在這邊拿到超過3成支持度，而選上1個議員，頂多只需要1成，因此白營議員或許有機會當選多人。

原文出處：快新聞／麥玉珍、江和樹大和解！為參選台中市長吵翻天 今握手一笑泯恩仇

更多民視新聞報導

台中男稱「喝20包毒咖啡」闖游泳池 持槍朝6歲女童扣扳機

藍白擋下財劃法、國防特別條例 卓榮泰懇託：讓公務員好好執行

綠營新戰將登場！「他」想角逐中正萬華議員 政見、參選策略全說了

