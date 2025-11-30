麥玉珍2026想選台中市長？白台中黨市部：由黨中央決定

2026年台中市長選戰備受矚目，民眾黨立委麥玉珍29日表態有意爭取參選機會，引發關注。民眾黨台中市黨部主委、台中市議員陳清龍今天（30日）回應，截至昨日台中市黨部向黨中央回報的訊息為「暫無合適台中市長候選人」，但他也強調，卸任立委本就有為民眾黨開疆闢土的責任。

民眾黨立委麥玉珍。（資料圖／中天新聞）

麥玉珍29日面對媒體提問，是否參選2026年台中市長選戰？她表示，有機會就爭取，看民眾黨的安排，還是看要怎麼樣，「不同領域，就有不同服務。」

廣告 廣告

民眾黨台中市黨部主委、市議員陳清龍。（報系資料照）

陳清龍說明，依照黨內選決會決定，地方黨部職權範圍是針對議員及里長候選人，關於市長候選人部分則由黨中央安排、市黨部配合。他表示，截至目前台中市地方黨部並無合適的台中市長候選人可以提報給黨中央。至於麥玉珍是否為人選之一，將由黨中央決定，直轄市長候選人由黨中央來協調、安排、決定。

民眾黨立委麥玉珍。（圖／翻攝麥玉珍臉書）

陳清龍指出，要競爭台中市長候選人必須具備相當資歷與條件,截至目前，台中地方黨員同志並沒有人表態或透露有意參選台中市長意願，這項訊息已明確傳遞給黨中央。他進一步說明,黨中央若有合適人選,無論是採取徵召、空降方式，或是像麥玉珍卸任後本就負有為民眾黨開疆闢土、紮根基層的責任，只要黨中央有所考量，地方黨部都會全力配合。

延伸閱讀

影/出席北市黨慶 鄭麗文喊話：讓蔣萬安連任、市議會單獨過半

高雄非綠營鬥爭工具！鄭麗文：支持柯志恩就是支持和平

藍稱1.25兆軍購在玩火！卓榮泰喊看清事實 吳子嘉嗆：講什麼X話