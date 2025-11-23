麥當勞內用杯不衛生？男「衛生紙擦出超噁黑垢」氣炸 業者回應了

麥當勞推出內用杯，不過有民眾用衛生紙擦出黑垢，質疑根本不衛生。（麥當勞提供）

台灣麥當勞2023年全面推出內用杯，希望推廣環保，不過有男子近日使用內用杯時發現，用衛生紙擦拭杯口邊緣一圈竟有黑垢，讓他直呼噁心、質疑根本不衛生，影片曝光後引發熱議。對此，麥當勞回應，將持續加強內部訓練。

原PO在Threads發文表示，他一直很好奇麥當勞的內用杯到底乾不乾淨，於是最近吃麥當勞時，用衛生紙擦拭杯口邊緣一圈，沒想到卻擦出黑垢，讓原PO質疑內用杯只是想省錢、根本不衛生，「所以這不知道是第幾個人留下的痕跡？而且我到底吃了幾個人的口水？超級噁！」，好奇有哪些方法可以不用內用杯喝飲料。

對此，許多網友紛紛回應，「環保就是個假議題，超噁」、「而且還會浮一層油…好像只能點外帶內用」、「跟你說個沒用的小知識，每個店內的內用杯7成都會是這樣」、「自備環保杯，那個內用杯麥當勞自家員工都不太想拿來裝東西喝，麥當勞畢竟是連鎖品牌，它的廚房還有提供的用餐環境和餐具，已經比很多店家乾淨衛生多了」、「如果麥當勞內用杯都會有衛生問題，那理論上全台灣餐廳內重複使用的餐具都會更糟糕…」。

不少麥當勞員工則分享，「麥胞路過，其實杯子有專用清潔台＋旋轉水柱清潔，清洗後再用80度以上熱水殺菌消毒，若會擔心可請店家更換～」、「麥當勞大夜洗碗工路過～基本上麥當勞的內用杯衛不衛生我不知道，但肯定是消毒乾淨的～洗碗區有一台大型洗碗機，但一次也只能洗25杯子～麥當勞也是很血汗的地方，通常人數需要6人他只會排給你5人上班，所以沒有很多時間在那邊洗乾淨，通常都是過水洗乾淨原本殘留物（口紅、蜂蜜、奶），然後就進洗碗機沖洗2分鐘（水溫85以上）」。

據《TVBS新聞網》報導，麥當勞說明，內用杯回收後，會先人工沖洗再放進德國品牌清洗機，以食品用洗潔劑和80－85℃高溫水洗，以有效殺菌、確保清潔衛生；麥當勞提到，後續將持續加強內部訓練，確認操作程序，已提供安心的用餐體驗。

