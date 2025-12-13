麥當勞出大包！客人咬下雞塊內餡全生 官方認了

（記者周德瑄／綜合報導）新竹一名男子前往麥當勞新豐店購買麥克雞塊，咬下後竟發現內部呈現粉色生肉狀態，嚇得他直呼噁心。台灣麥當勞隨即發出聲明致歉，坦承因炸製時間不足導致作業疏失，將加強員工訓練。新竹縣衛生局接獲消息後，表示將針對食品製程與環境衛生啟動全面稽查，若有違規將依法處辦。

示意圖／民眾在新竹麥當勞買到內部呈現粉色的未熟雞塊，剝開後驚見生肉畫面引發食安疑慮，衛生局已介入調查。（擷取自 免費圖庫Pixabay）

這名受害民眾在社群平台Threads發文控訴，他在新竹縣新豐鄉的分店購買四塊麥克雞塊，不料咬下時感覺口感軟爛、外皮不脆，仔細一看赫然發現裡頭竟是鮮紅色的生肉。當事人表示自己已經吃下肚一塊，為了存證將剩餘三塊剝開拍攝，事後向店家反應時，卻一度遭店員質疑為何照片中會呈現六塊肉塊，讓他氣憤澄清是因為剝開檢查所致。照片曝光後引發網友譁然，紛紛留言表示太誇張，有人直言這是嚴重食安危機，在國外恐面臨巨額賠償，也有在地人批評該分店品質向來不穩。

針對這起嚴重的生食風波，當事人質疑雞塊理論上應是熟食冷凍再加熱，為何會出現生肉狀況。台灣麥當勞緊急發布聲明解釋，經查證確認是該分店作業疏失，產品炸製時間未完全符合標準程序，對此深感抱歉。業者指出，事發第一時間餐廳主管已向顧客表達歉意，雖原定補償方案因故未完成，後續仍持續聯繫希望能辦理退費與補償，未來會嚴格要求落實標準作業程序，避免類似事件重演。

新竹縣衛生局局長殷東成對此表示，將依據民眾提供的資訊與檢舉內容，即刻派員前往該分店進行查核。稽查重點將涵蓋食品製作流程、原料保存期限以及整體環境衛生等項目，一旦查獲違反食品安全衛生管理法的缺失，將依違規事實依法裁處，若是屬於可改善的項目，也會輔導業者立即進行改善，確保消費者飲食安全。

