麥當勞厚鬆餅堡今開賣！有新口味登場 珍奶冰炫風睽違2年回歸

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生活中心／賴俊佑報導

去年掀起搶購潮的麥當勞厚鬆餅堡，今夏再度回歸，並推出全新口味「香鷄蛋厚鬆餅堡」，今日起開賣；另外，頂呱呱也推出話題新作「鹹蛋黃呱呱包」，搶攻端午節市場。

麥當勞「珍珠奶茶冰炫風」6/10起回歸。（圖／麥當勞提供）

麥當勞厚鬆餅堡3度回歸

深受台灣粉絲喜愛的「麥當勞厚鬆餅堡系列」三度旋風來台，麥當勞早餐招牌系列McGriddles「厚鬆餅堡」6月10日至7月14日於早餐時段開賣，除了經典款「豬肉蛋厚鬆餅堡」、「火腿蛋厚鬆餅堡」及「豬肉厚鬆餅堡」，這次全新推出「香鷄蛋厚鬆餅堡」，以楓糖風味厚鬆餅搭配酥炸鷄排、滑嫩太陽蛋與切達吉事，鹹香與微甜在口中完美交融。

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此外，本次「麥當勞厚鬆餅堡系列」更首度開放外送平台購買，消費者無論是想在家悠閒享用早餐，或是在辦公室犒賞自己，都能輕鬆享用這份期間限定美味。

此外，麥當勞將珍珠奶茶以冰炫風的創意形式重新演繹打造「珍珠奶茶冰炫風」，以阿薩姆紅茶及台茶18號紅玉紅茶調製而成的紅茶醬，搭配奶香冰淇淋及Q彈紅茶珍珠，再加入香酥脆片增添口感層次，2024年首度開賣掀起話題，睽違2年，「珍珠奶茶冰炫風」6月10日至7月28日重磅回歸。

本土速食品牌頂呱呱則瞄準端午節市場，推出期間限定新品「鹹蛋黃呱呱包」。（圖／頂呱呱提供）

頂呱呱開賣「鹹蛋黃呱呱包」

頂呱呱推出期間限定新品「鹹蛋黃呱呱包」，以香菇糯米飯及瘦豬肉炒香後，再以完整雞皮包覆油炸而成，是品牌最具代表性的經典商品之一。此次加入鹹蛋黃風味後，讓鹹香蛋黃、糯米與肉香層層交織，呈現全新口感。

「鹹蛋黃呱呱包」6月10日至7月8日限時販售，同步推出「端午呱包雙吃組」、「端午呱包輕食餐」以及適合聚餐分享的「端午呱包狂歡桶」，搶攻端午節聚餐及送禮商機。

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