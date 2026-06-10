麥當勞厚鬆餅堡限時回歸！4品項價格一次看 網曝口感：很香

【緯來新聞網】日本麥當勞超人氣早餐McGriddles「厚鬆餅堡」回歸，自6月10日起至7月14日在台灣限時開賣，除了經典的豬肉與火腿組合，今年更首度推出全新品項「香鷄蛋厚鬆餅堡」，在網路掀起一陣熱議。

麥當勞限時回歸「厚鬆餅堡」。（圖／翻攝自麥當勞官網）

麥當勞厚鬆餅堡系列3度旋風來台，限時35天在早餐時段回歸開賣，供應時間為上午5點至10點半，除了經典的「豬肉蛋厚鬆餅堡」、「火腿蛋厚鬆餅堡」及「豬肉厚鬆餅堡」，還有全新的「香鷄蛋厚鬆餅堡」，部分門市未販售或僅供應部分品項。



※鬆餅堡價格

香雞蛋厚鬆餅堡：單點79元、套餐124元

豬肉蛋厚鬆餅堡：單點79元、套餐124元

火腿蛋厚鬆餅堡：單點71元、套餐116元

豬肉厚鬆餅堡：單點69元、套餐114元



大批網友在Threads討論，「哇，熱量爆表了，甜鹹人的最愛」、「好香好好吃」、「楓糖味很香，鬆餅皮有種QQ的感覺也很厚，缺點是真的蠻油的，感覺還有奶油香」、「吃起來比豬肉蛋更不鹹，但還是豬肉蛋口感比較好」、「火腿蛋第一名」、「早上吃了鬆餅堡，是好吃的只是我不習慣，鬆餅的甜＋豬肉起司蛋的鹹，可是我朋友超愛，嚐鮮一下還是很不錯的！」

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