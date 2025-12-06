麥當勞叔叔之家捐贈保溫箱 台大院長：早產兒一個都不能少

台大院長：每個生命「一個都不能少」

在衛福部日前公布將一劑要價億元的罕病新藥納入健保給付、引發醫界對於生命價值與社會公平的爭議之際，台大醫院院長余忠仁表示，健保對於罕病一直有因應機制，每個生命都該被重視，就像台大秉持「一個都不能少」的使命感全力救治早產兒。

麥當勞叔叔之家捐保溫箱強化早產兒照護量能

台大兒童醫院接受「麥當勞叔叔之家慈善基金會」捐贈2台重症加護型新生兒保溫箱。台大兒童醫院院長李旺祚指出，台灣每100名新生兒中，就有1名是出生體重低於1500公克的極低體重早產兒，每年約有1300多名早產兒需要極高階設備的長時間守護。

廣告 廣告

台大兒童醫院接受「麥當勞叔叔之家慈善基金會」捐贈2台重症加護型新生兒保溫箱。（記者鄒尚謙攝）

台大醫院新生兒科主任曹伯年說明，這款新型保溫箱被暱稱為「長頸鹿保溫箱」，最大的優勢在於照護過程中不需中斷保溫。相較於舊式保溫箱必須打開箱門進行侵入性治療、導致熱空氣流失，「長頸鹿保溫箱」在進行複雜操作時，壁面可展開轉變為開放式處理台，且保溫效能仍可維持。此外，保溫箱具備蓄電功能，可直接連同整台設備送回加護病房，避免中途溫度驟降，顯著降低早產兒的失溫風險。

歷經8個月保溫箱生活小恩媽媽感謝生命接力

此次捐贈儀式中，一歲早產兒小恩與家人特地從中部來到台北。小恩出生時不僅體重極低，還被診斷出重度先天性心臟病，在重症加護保溫箱中住了8個月，經歷多次手術才度過關鍵期。小恩媽媽分享，這段期間，小恩爸媽入住麥當勞叔叔之家，保溫箱成為他「第一個家」，讓他們在無助時感到安心。曹伯年主任也感謝基金會的長期支持，強調醫療團隊更需要穩定、先進且安全的設備，才能在第一線守住生命的希望。