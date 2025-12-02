麥當勞叔叔之家捐贈高階保溫箱為兒科添助力

▲麥當勞叔叔之家慈善基金會以「重症加護型新生兒保溫箱捐贈計畫」為兒科添力。（圖／麥當勞叔叔之家慈善基金會提供）

[NOWnews今日新聞] 當一個家庭面臨孩子重症或早產，最難熬的往往不是「等待」，而是「不知道明天會發生什麼」，對許多遠地就醫的爸媽來說，一張能休息的床、一盞亮著的燈，甚至是有人輕聲說「你辛苦了」的那一刻，都是支撐下去的力量。麥當勞叔叔之家慈善基金會28年來，正是用這份溫度陪伴無數家庭度過最緊繃的日子，現在，基金會做的不只是在鄰近醫院的地方提供一個「出門在外的家」，近年更把這份陪伴延伸得更遠、走得更深，為兒童醫療添助力，消除所需醫療資源的障礙，促進孩子們健康長大。

在台灣，每100名的新生兒中，就有1名極低體重新生兒（出生體重小於1500公克），相當於平均每3天就有1位極低體重的早產兒住院。看見這樣的情況，2018年起，基金會以「重症加護型新生兒保溫箱捐贈計畫」為兒科添助力，希望能和新生兒加護病房團隊並肩作戰，提升新生兒照護量能。短短數年間，全台跨越北中南東已有19家醫院、共50台高階保溫箱投入使用，讓提早報到的早產兒們在密集照護下，健康長大。

▲麥當勞叔叔之家慈善基金會再捐贈2台重症加護型新生兒保溫箱予台大醫院兒童醫院。（圖／麥當勞叔叔之家慈善基金會提供）

為回應新生兒科第一線醫護人員的需求，今日，麥當勞叔叔之家慈善基金會捐贈2台重症加護型新生兒保溫箱予台大醫院兒童醫院。麥當勞叔叔之家慈善基金會董事長李昌霖表示，「非常感謝台大醫院，讓基金會有機會為台灣的下一代盡一份心力。我們從麥當勞叔叔之家的入住家庭中觀察到，有從海外遠道而來的家長，專程帶孩子到台大接受治療。可見台大的醫療品質，不只守護台灣，也是許多海外家庭的依靠。基金會自7年前啟動高階多功能保溫箱捐贈計畫以來，陸續捐出了12台重症加護型新生兒保溫箱給台大醫療體系。當我們得知極低體重新生兒在照護上仍需要更多資源挹注時，我們決定再捐贈2台給台大醫院兒童醫院，希望能讓醫療團隊在最前線更有力量。」

臺大醫院兒童醫院院長李旺祚表示，「臺大醫院兒童醫院長期致力於照護重、難症的兒童，也照護不少急重症的寶寶，其中有一群體重很輕、伴隨心肺問題的早產兒，需要長時間、密集的守護。對他們來說，重症保溫箱不是冰冷的機器，更是一個安穩的起點，提供穩定的醫療環境，結合呼吸與監測設備，降低感染與併發症風險，讓新生兒醫療團隊提供即時處置、把握黃金治療時間，守護寶寶穩定長大。誠摯感謝麥當勞叔叔之家慈善基金會與我們並肩守護，為孩子與家庭帶來更踏實的力量。」

新生兒科主任曹伯年補充，雖然生育率下降，但極低體重早產兒比例反而略增，目前約每百名新生兒就有一名需要在出生後立即進入重症保溫箱接受照護。本院於 2024 年共接生 2282 位新生兒，並收治 560 位急重症新生兒，其中約有 76 名是出生體重低於 1,500 公克。這些特別的小小生命，器官因為尚未發育完全，需要仰賴專業醫療團隊 24 小時不間斷的守護，透過重症加護型保溫箱提供穩定且可監測的環境，調整體溫與呼吸功能，一點一滴慢慢長大，度過生命最關鍵的時刻；在緊急狀況時，更可直接於保溫箱內或其工作空間迅速進行插管與動、靜脈導管置放等必要處置，把握黃金時刻，為寶寶爭取機會。對新生兒來說，重症保溫箱就像他們出生後的第一個家。」

▲早產兒家庭「小恩」一家特別北上參與活動，感謝臺大兒童醫護團隊與麥當勞叔叔之家慈善基金會的幫助。（圖／麥當勞叔叔之家慈善基金會提供）

來自中部的早產兒家庭「小恩」一家也特別從中部北上參與活動，像是「回娘家」般，希望親口向臺大兒童醫護團隊與麥當勞叔叔之家慈善基金會表達感謝。小恩媽媽分享，小恩在孕期被診斷為急重型法洛氏四重症，又因她在33週破水而早產，出生當下情況危急，從中部立即被救護車轉送至臺大醫院。重症加護型保溫箱成了小恩出生後的第一個家，他在其中住了整整8個月，歷經兩次心臟手術與一次橫膈膜固定手術，度過最脆弱的關鍵時刻。北上就醫期間，全家沒有住所，透過醫院轉介入住麥當勞叔叔之家，成為他們在臺北的家。免費住宿、早餐、往返醫院的計程車接駁服務，都大幅減輕了壓力，也能讓爸媽每天就近陪伴，小恩媽媽回憶，第一次把小恩從保溫箱抱出來，那份真實感讓她看見「一起生活的未來」，她感謝所有醫護團隊細心守護，以及基金會捐贈的高階保溫箱，讓小恩能安全、穩定地長大。

這項捐贈不只是一台台設備的進駐，更是主動看見兒童醫療的所需；從跨縣市遠地就醫的住宿與關懷服務，延伸到為兒科添助力，為挹注兒童醫療所需資源盡一份心力。

▲重症保溫箱就像早產兒出生後的第一個家，在兒科團隊細心照護下健康長大。（圖／麥當勞叔叔之家慈善基金會提供）

