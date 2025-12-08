麥當勞周三開賣日本爆紅甜點 夯品限時7天買1送1

麥當勞12月10日起開賣日本直送「巧克力三角派」，只販售至明年1月6日。（麥當勞提供／朱世凱台北傳真）

麥當勞集結「咖哩辣味麥克雞塊」、「煙燻起司風味醬」、咖哩風味「搖搖薯條」及3款全新「咖哩風味漢堡」系列，帶來多層次的味覺體驗。（麥當勞提供／朱世凱台北傳真）

慶祝麥當勞App上線2周年，業者12月17日起將推優惠活動，首周為「周年慶轉出買一送一」。（麥當勞提供／朱世凱台北傳真）

速食品牌迎接耶誕獻上甜蜜滋味，看準濃郁巧克力是冬日的人氣風味，業者端出多款限定甜點寵愛味蕾，同時設計一系列適合派對享用的大份量套餐，為聚會增添節慶氛圍，預估帶動買氣上升10％。

日本麥當勞的「巧克力三角派」因溫潤濃香口感累積超高聲量，12月10日起首度登台販售，選用香酥鬆軟的千層可可派皮，包裹滑順巧克力內餡，吃起來甜而不膩；鹹食方面則主打「咖哩辣味麥克雞塊」、咖哩風味「搖搖薯條」、「咖哩辣雞腿堡」等暖胃新品；另慶祝App上線2周年，12月17日至明年1月6日，M Point點數折扣回饋品項全面5折起，包括大麥克等商品只要一半點數就能兌換，12月17日至23日還有買1送1優惠可拿。

廣告 廣告

肯德基「聖誕首爾巨大桶」，1099元。（肯德基提供／朱世凱台北傳真）

肯德基攜手KITKAT推全新「奇巧可可流心三重奏蛋撻」，流心巧克力十分吸睛，與蛋撻香氣相輔相成；另推冬季限定「雪花乳酪脆雞」，將雪白乳酪粉與熱香炸雞結合帶來節慶意象，品牌更推韓系風格的「聖誕首爾巨大桶」，拉開似禮物盒般層層驚喜，吃得到各式新品外，還有魚圈圈、黃金超蝦塊等相當澎湃。

摩斯漢堡「摩斯冰可可」，55元。（摩斯漢堡提供／朱世凱台北傳真）

摩斯漢堡同樣端上可可饗宴，冬季飲品強打「摩斯冰可可」與「熱可可拿鐵咖啡」，以精選可可豆打造香氣馥郁的巧克力風味；歲末主餐則推薦「壽喜燒雙牛珍珠堡」，以柴魚昆布高湯獨家調製的日式壽喜燒醬，加入洋葱、紅蘿蔔等拌炒，層次分明且甜鹹交織。

21世紀「愛．Sharing 分享餐」，原價815元、特價550元。（21世紀提供／朱世凱台北傳真）

21世紀推出「愛．Sharing 分享餐」及多項耶誕烤雞組合優惠，最低下殺66折，人氣點心「椒麻酥炸雞柳」也有買1送1好康。

更多中時新聞網報導

廚餘禁令拍板 黑豬農怒被去化

來台像走灶咖 利特考慮寶島置產

外送保底45元 工會批保障平台