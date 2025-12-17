麥當勞周年慶連7天「轉出買1送1」 漢堡王雙層牛肉堡降近百元

為慶祝App上線滿兩周年，麥當勞自今(17)日起至明年1月6日推出周年慶活動，點數回饋品項全面5折起優惠，單點品項5折、套餐品項75折，並推出週週加碼主題遊戲，中獎率高達百分之百，消息一出在社群平台引發熱烈討論。

麥當勞周年慶。（圖／麥當勞官網）

速食品牌把握聖誕歡聚時光，紛紛推出豐富餐點好康。麥當勞首波推出「周年慶轉出買1送1」遊戲，自12月17日起至12月23日登場，品項包括單點蘋果派、OREO冰炫風、大薯、勁辣香雞翅、中杯可樂或雪碧等，不僅天天可玩，中獎率更是百分之百。

麥當勞預告第二波「High翻聖誕翻出新品優惠」遊戲將於12月24日至12月30日接力登場，第三波則是「新年迎滿福刮出好運堡滿足」遊戲。

有網友在Threads分享麥當勞優惠消息，吸引近萬人按讚、破60萬人瀏覽。不少網友紛紛大讚「我愛麥當勞」、「謝謝，又可以一個人吃兩份」、「好懷念薯條一包十元，跟同學拿一千元包檯的時光」、「點數爽換冰淇淋，直接吃爆」、「好懷念搖搖薯條」、「讓我爽到了」。

漢堡王優惠。（圖／漢堡王官方臉書）

漢堡王同步推出優惠活動。12月19日起，臨櫃點餐原價326元的重磅培根雙層牛肉堡套餐，只要229元就可享用，爽吃八盎司火烤牛肉和香脆培根，還隨餐送限量公仔。必勝客新推「超級夏威夷」比薩，12月22日前義大利人憑護照可至門市免費兌換一顆大比薩，全台限量五百份。

超級夏威夷比薩。（圖／ 必勝客 Pizza Hut Taiwan 臉書 ）

