麥當勞周年慶開跑 連7天買1送1 點數全品項5折起

麥當勞App上線滿2周年，即起推出「周年慶轉出買一送一」活動。（麥當勞提供／朱世凱台北傳真）

漢堡王原價326元的重磅培根雙層牛肉堡套餐，限時只要229元。（漢堡王提供／朱世凱台北傳真）

必勝客新推「超級夏威夷」比薩，義大利人有機會免費嘗鮮。（必勝客提供／朱世凱台北傳真）

速食品牌把握耶誕歡聚時光，推出豐富餐點好康，讓民眾聚餐吃得更盡興。麥當勞為了慶祝App上線滿2周年，即日起推出輪盤買1送1遊戲，品項包括單點大薯、勁辣香雞翅等，消息一出吸引社群熱議，近萬人按讚直呼「誠意十足」、「太扯了！我的月底救星」。

麥當勞App於即日起至明年1月6日推出點數回饋品項全面5折起，單點品項5折、套餐品項75折，還有週週加碼主題遊戲，不僅天天可玩，中獎率更是100％，首波「周年慶轉出買一送一」遊戲，自12月17日起至12月23日登場，品項包括單點蘋果派、OREO冰炫風、大薯、勁辣香雞翅、中杯可樂／雪碧等；業者也預告第二波還有「High翻聖誕翻出新品優惠」遊戲，於12月24日至12月30日接力；第三波則是「新年迎滿福刮出好運堡滿足」遊戲。

廣告 廣告

有網友在Threads分享麥當勞優惠消息，吸引近萬人按讚、破60萬人瀏覽，不少人紛紛大讚「我愛麥當勞」、「有我的最愛！蘋果派！」、「這優惠真的超爽」、「點數爽換冰淇淋，直接吃爆」；但也有人說，「優惠的東西感覺都這幾樣而已」、「以前優惠還是比較大方」。

漢堡王則於19日起，臨櫃點餐原價326元的重磅培根雙層牛肉堡套餐，只要229元就可享用，等於買漢堡無痛直升套餐，爽嗑8盎司火烤牛肉和香脆培根，還隨餐送限量公仔。必勝客新推「超級夏威夷」比薩，22日前義大利人憑護照可至門市免費兌換一顆大比薩，全台限量500份。

更多中時新聞網報導

《聖誕五告讚！》6導演跨國合作

李進良看小禎男友 打趣比大谷有味道

張信哲曝愛情觀 給自由不強求