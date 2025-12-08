麥當勞咖哩新風味12/10登場 日本超人氣「巧克力三角派」也來了！

台北市 / 林彥廷 綜合報導

麥當勞表示，推出全新「搖沾新美味」概念，集結搖搖薯條與麥克鷄塊「Dipping fun」的雙重魅力，以創意混搭開啟食物更多可能性，為經典注入新趣味。此次更將大家記憶中熟悉的家常味「咖哩」融入餐點，變化出截然不同的風味與驚喜。自12月10日至2026年1月27日（或售完為止）推出全新「咖哩辣味麥克鷄塊」、「煙燻起司風味醬」，咖哩辣味麥克鷄塊以印度香料咖哩為基底，結合起司的滑順鹹香，展現辛香與奶香絕妙平衡。

圖 / 麥當勞 提供

▲ 圖 / 麥當勞 提供

麥當勞提到，睽違多年再度登場的咖哩風味「搖搖薯條」，則是薯條愛好者不容錯過的美味，一搖香氣四溢，限期販售至2026年1月6日（或售完為止）。同時，以刀群舞與充滿辨識度的造型風格，風靡全球的舞蹈天團Avantgardey更跨界擔任新品代言人，將以搖沾手勢作為特色，獨家編舞演繹「搖沾樂趣」，帶來視覺與味覺的雙重驚喜。麥當勞也將咖哩風味入堡，推出全新「咖哩辣鷄腿堡」、「咖哩雙層四盎司牛肉堡」與「咖哩四盎司牛肉堡」，以日式咖哩的溫潤香甜，打造冬季限定全新選擇。

圖 / 麥當勞 提供

▲ 圖 / 麥當勞 提供

麥當勞指出，除了咖哩的辛香暖意，麥當勞再為冬季增添一抹甜蜜氣息！日本麥當勞超人氣甜點、連續熱賣多年，造成社群話題討論不斷的「巧克力三角派」，12月10日起至1月6日（或售完為止）首次限量登台。顧客不用出國，即可品嚐日本人氣美味。外酥內軟的千層可可派皮，結合濃郁且甜度恰到好處的巧克力流心內餡，絕對是冬季限定中最具代表性的甜蜜首選。

麥當勞表示，迎接麥當勞APP上線滿兩週年，12月17日起至2026年1月6日連續三週推出週年優惠活動，週週優惠大放送，共可省1,500元起；點數回饋品項全面5折起，單點品項5折、套餐品項75折，還有週週加碼主題遊戲，不僅天天可玩，中獎率還百分之百！

麥當勞說，從耶誕節歡慶到新年，首波「週年慶轉出買一送一」遊戲，自12月17日起至12月23日登場；第二波「High翻聖誕翻出新品優惠」遊戲，自12月24日起至12月30日接力；第三波「新年迎滿福刮出好運堡滿足」遊戲，自12月31日起至2026年1月6日壓軸亮相。天天玩主題遊戲領限時優惠外，還能透過APP點數兌換超值餐點。多重回饋同步登場，為年末佳節增添驚喜與美味。

圖 / 麥當勞 提供

▲ 圖 / 麥當勞 提供

