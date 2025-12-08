麥當勞咖哩漢堡麥克鷄塊新品開賣！巧克力三角派首登台APP週年慶買一送一必追
文／景點+ Rhoda整理報導
麥當勞將記憶中熟悉的家常味「咖哩」融入餐點，12月10日起推出全新「咖哩辣味麥克鷄塊」、「煙燻起司風味醬」，咖哩辣味麥克鷄塊以印度香料咖哩為基底，結合起司的滑順鹹香，展現辛香與奶香絕妙平衡。同步推出全新「搖沾新美味」概念，集結搖搖薯條與麥克鷄塊「Dipping fun」的雙重魅力，為經典注入新趣味！此外，APP週年慶開跑，主題遊戲天天玩，首波「週年慶轉出買一送一」遊戲，自12月17日起至12月23日登場！
（圖／麥當勞，以下同）
麥當勞自12月10日起至2026年1月27日（或售完為止）推出全新「咖哩辣味麥克鷄塊」，以黃金比例調配鷄胸和鷄腿，佐以印度風味咖哩粉和十餘種香辛料調製而成，外層再裹上印度Teja 辣椒碎片與巴西利葉，層層堆疊出濃厚辛香與豐富香氣。為完美襯托辛香風味，麥當勞同步推出全新 「煙燻起司風味醬」，以多種香料融合起司鹹香，伴隨煙燻氣息，提供一沾即上癮的絕妙口感。
延續「咖哩辣味麥克鷄塊」的辛香魅力，麥當勞並將咖哩風味延伸至薯條品項，自12月10日起至2026年1月6日（或售完為止），睽違多年再度推出咖哩風味「搖搖薯條」，以多種印度風味香料調製的咖哩風味搖搖粉，為薯條增添多層次又濃厚的風味。
除單點外，主餐搭配經典配餐+16元選大薯，大薯亦可免費升級「搖搖薯條」！
麥當勞推出可「搖」又可「沾」的雙重體驗，且為展現「搖與沾」的創意精神，更邀請風靡全球的當紅舞蹈天團Avantgardey 擔任新品代言人，以充滿節奏感的手勢舞蹈，詮釋多元吃法，鼓勵顧客親手打造專屬組合，讓互動樂趣與美味體驗同步升級。
不只推出全新「搖沾新美味」概念，自12月10日起至2026年1月6日（或售完為止），麥當勞再以日式咖哩的溫潤香甜為靈感，推出全新「咖哩風味漢堡」系列。
「咖哩辣鷄腿堡」選用整塊勁辣鷄腿排結合日式甜口咖哩，醇厚香氣與甘甜風味交織，展現層次豐富的風味；「咖哩雙層四盎司牛肉堡」與「咖哩四盎司牛肉堡」則以多汁牛肉搭配同款日式咖哩醬，濃郁醬香襯托肉汁鮮美，打造香氣與口感兼具的冬季美味。
在冬季的美味陣容中，絕對也少不了巧克力的溫潤濃香。每每一推出便掀起熱烈討論、創下高人氣的日本「巧克力三角派」，今年應麥當勞粉絲熱烈敲碗，自12月10日至2026年1月6日（或售完為止），「巧克力三角派」首度登場！不甜膩、濃醇順口的巧克力魅力，將為冬季增添暖心甜意。
麥當勞「巧克力三角派」選用香酥鬆軟的千層可可派皮，包裹著滑順濃郁的巧克力內餡，入口瞬間在口中緩緩化開，恰到好處的香甜與酥脆口感完美交織，帶來溫潤而濃厚的味覺享受，完美呈現日本道地美味。冬日午後，搭配一杯熱飲品嚐香氣濃郁的巧克力三角派，絕對是巧克力愛好者難以抗拒的甜蜜時光。
為慶祝麥當勞APP上線兩週年，自12月17日至2026年1月6日週週優惠放送，共可省1,500元起，M Point點數折扣回饋品項全面5折起，單點品項點數全面5折起，大麥克/勁辣鷄腿堡/原味麥克鷄塊(4塊/10塊)/焦糖奶茶(冰)/薯條(大)等人氣單點商品，只要一半點數就能兌換！
套餐品項 (主餐搭配中薯+中杯可樂) 全面 75 折，6塊原味麥克鷄塊、大麥克、原味/辣味麥脆鷄腿等人氣套餐點數限時75折即可兌換。
還有每週三加碼的主題遊戲，更祭出百分之百中獎率，從經典品項買一送一到期間限定優惠，連環登場。
第一週：12月17日起至12月23日止，首週活動推出「週年慶轉出買一送一」
第二週：12月24日起至12月30日止，推出「High翻聖誕翻出新品優惠」
第三週：12月31日起至2026年1月6日止，壓軸登場的「新年迎滿福刮出好運堡滿足」
【Info】
麥當勞「咖哩辣味麥克鷄塊」
販售日期：自12月10日起至2026年1月27日販售（或售完為止）
活動期間：12月10日上午10:30起至2026年1月27日（或售完為止）。
「6塊咖哩辣味鷄塊」：售價68元；經典套餐133元；搖搖薯條套餐149元。
「10塊咖哩辣味麥克鷄塊」：單點109元；經典套餐174元；搖搖薯條套餐190元。
咖哩風味「搖搖薯條」
販售日期：自12月10日起至2026年1月6日販售（或售完為止）：
活動期間：12月10日 上午10:30起至2026年1月6日（或售完為止）。
「搖搖薯條」單點69元；購買經典配餐+16元選擇大薯，則可免費升級「搖搖薯條」，並享有咖哩風味搖搖粉與搖搖袋一個。咖哩風味搖搖粉包單買，售價6元/包 ，附贈搖搖袋一個，無限購數量。
「咖哩風味漢堡系列」自12月10日起至2026年1月6日販售（或售完為止）：
活動時間：12月10日 上午10:30起至2026年1月6日（或售完為止）。
「咖哩辣鷄腿堡」：單點78元；經典套餐143元；搖搖薯條套餐159元。
「咖哩四盎司牛肉堡」：單點 92元；經典套餐157元；搖搖薯條套餐173元。
「咖哩雙層四盎司牛肉堡」：單點 132元；經典套餐197元；搖搖薯條套餐213元。
「搖沾特餐」內容包含1份主餐（咖哩辣鷄腿堡/咖哩四盎司牛肉堡/咖哩雙層四盎司牛肉堡）+4塊咖哩辣味麥克鷄塊(或原味麥克鷄塊)/煙燻起司風味醬+1包咖哩風味搖搖薯條+1杯38元冷/熱飲。特餐分別售價為，咖哩辣鷄腿堡204元；咖哩四盎司牛肉堡218元；咖哩雙層四盎司牛肉堡258元。
※以上價格僅適用於餐廳內用、外帶與得來速使用；歡樂送服務之產品價格與供應時間以歡樂送價目表與公告為準。
巧克力三角派
販售日期：2025年12月10日起至2026年1月6日（或售完為止）：
活動期間：2025年12月10日起至2026年1月6日（或售完為止）。
「巧克力三角派」：單點50元。
※以上價格僅適用於餐廳內用、外帶與得來速使用；歡樂送服務之產品價格與供應時間以歡樂送價目表與公告為準。
麥當勞APP週年慶！ 週週加碼遊戲領優惠、20種商品點數5折兌換
會員週年慶週週優惠大放送: 12月17日起至1月6日止，每週三更新優惠於APP【回饋優惠】;再加碼主題遊戲: 12月17日推出首波「週年慶轉出買一送一」、第二波為12月24日「High翻聖誕翻出新品優惠」、第三波為12月31日「新年迎滿福刮出好運堡滿足」。
會員 M Point 點數兌換5折起:
兌換單點品項五折, 如:蛋捲冰淇淋、小杯可口可樂、金選美式咖啡(冰/熱)、麥克鷄塊(10塊)、麥脆鷄腿1塊(原味/辣味)、大麥克、勁辣鷄腿堡、雙層四盎司牛肉堡、豬肉滿福堡加蛋、薯條(大)等超過20個品項
點數75折兌換指定套餐品項6塊麥克鷄塊、勁辣鷄腿堡、大麥克、原味/辣味麥脆鷄腿套餐（主餐搭配中薯+中杯可樂）等5個品項。
必勝客12元神券攜手肯德基推優惠！嫩牛大蝦起司比薩半價吃起來
其他人也在看
12月生日優惠50家餐廳總整理！台中、台北、高雄燒肉火鍋吃到飽當月壽星好康優惠一次看！
祝福12月壽星們生日快樂！2025年12月壽星專屬生日禮來了，慶生想要找餐廳預定，無論是火鍋、燒烤或吃到飽餐廳，壽星優惠通通有，小編整理了各個餐廳的美食優惠資訊，包括台中、台北、高雄、台南各地區的壽星們都能使用生日優惠慶祝生日，各家的壽星優惠活動搶先看！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 週前 ・ 發起對話
這樣居然只要100日圓？日本這4款「百元神器」就是讓人吃驚！
日本知名的百元商店（大創、Can Do）內販售著眾多商品，全部都只要用100日圓（未含稅價格）就可入手。用100日圓不僅能買到多數的日常用品，還有設計好看的室內裝飾品與毛巾等，通通都只要100日圓就能買到喔！聽說近年有很多觀光客，也會特地到這商品多樣化的百元商店購物。究竟這些外國朋友會到百元商店購買什麼商品呢？來看看百元商店內有什麼令人吃驚的商品吧！LIVE JAPAN ・ 4 小時前 ・ 發起對話
雙12金虎獎最強攻略揭曉！4 招教你領購物金、搶爆品再折價
年末最強檔雙12金虎獎年終慶登場，被稱為「能省最多」的購物盛典就是雙12，覺得該買的東西總是一次爆量出現，像是家電汰換、送禮、補貨、跨年穿搭⋯但每次點開12金虎獎購物網站就被滿滿的活動字眼弄到眼花撩亂，到底12/8～12/14這一週該怎麼搶？每天要注意什麼時段下單最划算？別擔心，小編已經幫你把所有優惠細節整理成四大攻略，讓你不用燒腦研究，直接跟著買就對了！Yahoo好好買 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
iHerb 2025雙12優惠｜折扣碼76折 冬天保健、保養洗沐、運動營養、膳食補劑...20大「寶藏商品」最低百元有找
萬眾期待的 iHerb雙12購物節終於登場了！即日起至12/15上午10點為止，限時8天給你2025年最終狂歡折扣。結帳輸入折扣碼【12BUY25】，全站商品不限金額立減24%，且不限金額消費，只要輸碼就能折。現在就跟著「揪愛Mei」小編的熱銷排行榜，一起掃貨掃起來！Yahoo夯好物 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
棒棒堂小煜宣布離婚！ 用更舒服的方式陪伴彼此
小煜（楊奇煜）從《棒棒堂》出道，今年才拿下金鐘獎的肯定，8日宣布和結婚5年的老婆言言離婚，「我和言言在今年9月平和地告別了婚姻關係」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前 ・ 36
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度EBC東森新聞 ・ 16 小時前 ・ 8
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 37
賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘
民進黨立委賴瑞隆在高雄市長黨內初選期間，因8歲兒子爆出霸凌爭議重創聲譽，恐影響選民支持度，民眾黨新北市議員陳世軒指出，無論是賴瑞隆的霸凌相關爭議，還是立委林岱樺的貪污疑雲，都讓民進黨受到重創，若再不快速整合、定於一尊，到了2026大選正式開跑，台南、高雄選情都會很慘。陳世軒在《週末大爆卦》節目中表示，無論是林岱樺因為官司而民調直落，還是賴瑞隆兒子爆出的爭議......風傳媒 ・ 18 小時前 ・ 214
入冬最強冷空氣「這天」報到！ 平地最低溫恐跌破10度
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導氣象專家吳德榮表示，未來一週天氣將出現明顯變化，明（7）日全台天氣晴朗穩定、白天微熱早晚偏涼，但自下週一（8日）東北...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
賴瑞隆哭給誰看？他轟「民主哭神」大戲上演
[NOWnews今日新聞]民進黨立委賴瑞隆近來積極爭取黨內初選提名參選高雄市長，未料近日卻被爆出就讀小二的兒子追打、霸凌同學，受害人家長更質疑校方處理消極，而賴瑞隆昨（7）日召開記者會淚崩，除和女童父...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 323
成田機場「台灣國旗死壓中國」！日本最新「辱華現場壓不住」網笑瘋
生活中心／曾郁雅報導日本首相高市早苗回應「台灣有事」且堅決不收回的表態，引發中國當局極度不滿，多次出手試圖「經濟制裁」，沒想到卻進一步推升高市早苗於日本民眾支持率，展現日本國民對於堅守日本立場與友台政策的認同，近日就有飛往日本旅客發現東京成田機場「這畫面」，直接「台灣強壓中國」的場景，讓他忍不住笑出來：「最新辱華現場！」。民視 ・ 18 小時前 ・ 390
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 3 天前 ・ 101
柯志恩評賴瑞隆兒子霸凌案「選舉不應扯家人」 但高雄有機會變天
民進黨有意參選高雄市長的立委賴瑞隆，因兒子霸凌案落淚致歉，國民黨戰將柯志恩今（8信傳媒 ・ 1 小時前 ・ 76
比守財奴更慘！老翁極度節儉苦存6千萬 因1習慣換來晚年孤獨
許多人終其一生省吃儉用，希望累積足夠財富保障退休生活，卻忽略家人的感受，導致關係逐漸疏離。日本一名73歲老翁因極度節儉，雖成功存下6000萬日圓（約新台幣1200萬元），卻因不願為家人花費半分錢，最終遭兒子斷絕聯繫，如今在悔恨中孤獨度日。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 39
道奇準備大撒幣挖虎王！可能創下超越山本由伸史上投手最大合約
體育中心／綜合報導道奇隊正在醞釀一筆重磅交易！他們正積極運作，試圖交易底特律老虎賽揚左投「新虎王」史庫柏（Tarik Skubal），有可能以「一換五」完成這筆大交易。FTV Sports ・ 1 小時前 ・ 7
台灣人搭車1禮儀沒了？她曝「這族群」最多 網爆共鳴：一開門就擠
生活當中有很多習慣總是約定成俗，已然成了大家日常的一部分。然而，近日有網友就分享了一段台鐵糟糕的搭車體驗，讓她很氣不過，打破原先對於「先下後上」的認知，並點名一類人最多。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 17
他直擊成田機場「辱華現場」！台灣國旗壓中國上 笑翻：日本人壓不住了
日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中日外交風暴就此展開。中日台關係也引發關注，就有網友近日到成田機場，發現台灣國旗與中國國旗並列，笑翻稱是「最新辱華現場」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 351
2波冷空氣南下！明變天降溫炸雨 這天迎「入冬首波冷氣團」估跌破10度
今（7）日東北季風稍減弱，各地氣溫逐漸回升，輻射冷卻影響，早晚仍較涼，台灣各地為晴到多雲，僅基隆北海岸、大臺北山區、東北部及東部地區有零星短暫雨。氣象署透露，明（8）日東北季風增強，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大臺北及東北部地區有陣雨並有局部大雨發生的機率，桃園、東部地區有局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
冬盟》日本監督連3年帶隊來台 點出台灣球隊「明顯特徵」
日本社會人從2017年起，連續6屆組隊到台灣征戰亞洲冬季棒球聯盟，今天晚上日本社會人與日職聯隊爭冠，力拚隊史第3冠。日本社會人監督川口朋保表示，這屆冬盟日本社會人有半數選手第1次到海外比賽，無論伙食、生活習慣、語言隔閡，對他們而言都是挑戰和學習，這次來台跟不同國家選手比賽，都是很好的成長養分。自由時報 ・ 16 小時前 ・ 6
心臟名醫揭迷思：絕不再碰的一種飲料
田納西州浸信會紀念醫院(Baptist Memorial Health Care)心臟科名醫亞拉諾夫(Dmitry Ya...世界日報World Journal ・ 9 小時前 ・ 16