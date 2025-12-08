麥當勞咖哩漢堡麥克鷄塊新品開賣！巧克力三角派首登台APP週年慶買一送一必追

文／景點+ Rhoda整理報導

麥當勞將記憶中熟悉的家常味「咖哩」融入餐點，12月10日起推出全新「咖哩辣味麥克鷄塊」、「煙燻起司風味醬」，咖哩辣味麥克鷄塊以印度香料咖哩為基底，結合起司的滑順鹹香，展現辛香與奶香絕妙平衡。同步推出全新「搖沾新美味」概念，集結搖搖薯條與麥克鷄塊「Dipping fun」的雙重魅力，為經典注入新趣味！此外，APP週年慶開跑，主題遊戲天天玩，首波「週年慶轉出買一送一」遊戲，自12月17日起至12月23日登場！

廣告 廣告

（圖／麥當勞，以下同）

麥當勞自12月10日起至2026年1月27日（或售完為止）推出全新「咖哩辣味麥克鷄塊」，以黃金比例調配鷄胸和鷄腿，佐以印度風味咖哩粉和十餘種香辛料調製而成，外層再裹上印度Teja 辣椒碎片與巴西利葉，層層堆疊出濃厚辛香與豐富香氣。為完美襯托辛香風味，麥當勞同步推出全新 「煙燻起司風味醬」，以多種香料融合起司鹹香，伴隨煙燻氣息，提供一沾即上癮的絕妙口感。

延續「咖哩辣味麥克鷄塊」的辛香魅力，麥當勞並將咖哩風味延伸至薯條品項，自12月10日起至2026年1月6日（或售完為止），睽違多年再度推出咖哩風味「搖搖薯條」，以多種印度風味香料調製的咖哩風味搖搖粉，為薯條增添多層次又濃厚的風味。

除單點外，主餐搭配經典配餐+16元選大薯，大薯亦可免費升級「搖搖薯條」！

麥當勞推出可「搖」又可「沾」的雙重體驗，且為展現「搖與沾」的創意精神，更邀請風靡全球的當紅舞蹈天團Avantgardey 擔任新品代言人，以充滿節奏感的手勢舞蹈，詮釋多元吃法，鼓勵顧客親手打造專屬組合，讓互動樂趣與美味體驗同步升級。

不只推出全新「搖沾新美味」概念，自12月10日起至2026年1月6日（或售完為止），麥當勞再以日式咖哩的溫潤香甜為靈感，推出全新「咖哩風味漢堡」系列。

「咖哩辣鷄腿堡」選用整塊勁辣鷄腿排結合日式甜口咖哩，醇厚香氣與甘甜風味交織，展現層次豐富的風味；「咖哩雙層四盎司牛肉堡」與「咖哩四盎司牛肉堡」則以多汁牛肉搭配同款日式咖哩醬，濃郁醬香襯托肉汁鮮美，打造香氣與口感兼具的冬季美味。

在冬季的美味陣容中，絕對也少不了巧克力的溫潤濃香。每每一推出便掀起熱烈討論、創下高人氣的日本「巧克力三角派」，今年應麥當勞粉絲熱烈敲碗，自12月10日至2026年1月6日（或售完為止），「巧克力三角派」首度登場！不甜膩、濃醇順口的巧克力魅力，將為冬季增添暖心甜意。

麥當勞「巧克力三角派」選用香酥鬆軟的千層可可派皮，包裹著滑順濃郁的巧克力內餡，入口瞬間在口中緩緩化開，恰到好處的香甜與酥脆口感完美交織，帶來溫潤而濃厚的味覺享受，完美呈現日本道地美味。冬日午後，搭配一杯熱飲品嚐香氣濃郁的巧克力三角派，絕對是巧克力愛好者難以抗拒的甜蜜時光。

為慶祝麥當勞APP上線兩週年，自12月17日至2026年1月6日週週優惠放送，共可省1,500元起，M Point點數折扣回饋品項全面5折起，單點品項點數全面5折起，大麥克/勁辣鷄腿堡/原味麥克鷄塊(4塊/10塊)/焦糖奶茶(冰)/薯條(大)等人氣單點商品，只要一半點數就能兌換！

套餐品項 (主餐搭配中薯+中杯可樂) 全面 75 折，6塊原味麥克鷄塊、大麥克、原味/辣味麥脆鷄腿等人氣套餐點數限時75折即可兌換。

還有每週三加碼的主題遊戲，更祭出百分之百中獎率，從經典品項買一送一到期間限定優惠，連環登場。

第一週：12月17日起至12月23日止，首週活動推出「週年慶轉出買一送一」

第二週：12月24日起至12月30日止，推出「High翻聖誕翻出新品優惠」

第三週：12月31日起至2026年1月6日止，壓軸登場的「新年迎滿福刮出好運堡滿足」

【Info】

麥當勞「咖哩辣味麥克鷄塊」

販售日期：自12月10日起至2026年1月27日販售（或售完為止）

活動期間：12月10日上午10:30起至2026年1月27日（或售完為止）。

「6塊咖哩辣味鷄塊」：售價68元；經典套餐133元；搖搖薯條套餐149元。

「10塊咖哩辣味麥克鷄塊」：單點109元；經典套餐174元；搖搖薯條套餐190元。

咖哩風味「搖搖薯條」

販售日期：自12月10日起至2026年1月6日販售（或售完為止）：

活動期間：12月10日 上午10:30起至2026年1月6日（或售完為止）。

「搖搖薯條」單點69元；購買經典配餐+16元選擇大薯，則可免費升級「搖搖薯條」，並享有咖哩風味搖搖粉與搖搖袋一個。咖哩風味搖搖粉包單買，售價6元/包 ，附贈搖搖袋一個，無限購數量。

「咖哩風味漢堡系列」自12月10日起至2026年1月6日販售（或售完為止）：

活動時間：12月10日 上午10:30起至2026年1月6日（或售完為止）。

「咖哩辣鷄腿堡」：單點78元；經典套餐143元；搖搖薯條套餐159元。

「咖哩四盎司牛肉堡」：單點 92元；經典套餐157元；搖搖薯條套餐173元。

「咖哩雙層四盎司牛肉堡」：單點 132元；經典套餐197元；搖搖薯條套餐213元。

「搖沾特餐」內容包含1份主餐（咖哩辣鷄腿堡/咖哩四盎司牛肉堡/咖哩雙層四盎司牛肉堡）+4塊咖哩辣味麥克鷄塊(或原味麥克鷄塊)/煙燻起司風味醬+1包咖哩風味搖搖薯條+1杯38元冷/熱飲。特餐分別售價為，咖哩辣鷄腿堡204元；咖哩四盎司牛肉堡218元；咖哩雙層四盎司牛肉堡258元。

※以上價格僅適用於餐廳內用、外帶與得來速使用；歡樂送服務之產品價格與供應時間以歡樂送價目表與公告為準。

巧克力三角派

販售日期：2025年12月10日起至2026年1月6日（或售完為止）：

活動期間：2025年12月10日起至2026年1月6日（或售完為止）。

「巧克力三角派」：單點50元。

※以上價格僅適用於餐廳內用、外帶與得來速使用；歡樂送服務之產品價格與供應時間以歡樂送價目表與公告為準。

麥當勞APP週年慶！ 週週加碼遊戲領優惠、20種商品點數5折兌換

會員週年慶週週優惠大放送: 12月17日起至1月6日止，每週三更新優惠於APP【回饋優惠】;再加碼主題遊戲: 12月17日推出首波「週年慶轉出買一送一」、第二波為12月24日「High翻聖誕翻出新品優惠」、第三波為12月31日「新年迎滿福刮出好運堡滿足」。

會員 M Point 點數兌換5折起:

兌換單點品項五折, 如:蛋捲冰淇淋、小杯可口可樂、金選美式咖啡(冰/熱)、麥克鷄塊(10塊)、麥脆鷄腿1塊(原味/辣味)、大麥克、勁辣鷄腿堡、雙層四盎司牛肉堡、豬肉滿福堡加蛋、薯條(大)等超過20個品項

點數75折兌換指定套餐品項6塊麥克鷄塊、勁辣鷄腿堡、大麥克、原味/辣味麥脆鷄腿套餐（主餐搭配中薯+中杯可樂）等5個品項。

必勝客12元神券攜手肯德基推優惠！嫩牛大蝦起司比薩半價吃起來

》https://www.mook.com.tw/article/39129