麥當勞喝飲料送急診！醫判「消化道灼傷」…業者竟回：覺得奇怪幹嘛還喝？

台中市麥當勞新大雅店遭爆食安事件。圖／翻攝自Google Maps

麥當勞21日才傳出有客人內用時發現飲料杯似乎沒有清潔乾淨，一用衛生紙擦拭杯口就出現黑色污垢，未料如今又傳出麥當勞疑似使用違反法令規定的清潔液，因此造成使用飲料杯的客人出現消化道灼傷，揭露此事的國民黨桃園市議員詹江村也公開女客人的診斷證明書點名麥當勞業者：「請踹共，不要迴避！」

詹江村今（26）日在粉專上PO文揭露，一名女客人日前來到台中市麥當勞新大雅店消費，但在使用店內杯子飲用飲料之後感到不舒服，沒想到女客人向店內幹部反應此事後，竟被對方回道：「妳覺得奇怪幹嘛還一直喝」、「休息一下就好」。不過，女客人回家後越發不適，當晚前往中國醫藥大學附設醫院急診求助後，被醫生診斷為消化道灼傷。

女客人家屬質疑，麥當勞可能使用違法清潔液，才會造成客人食道灼傷。對此，詹江村稍早前親自致電麥當勞新大雅店詢問主管有無此事、此人、主管的職稱和姓名，以及業者是否已報請台中市政府衛生局調查，卻都只被對方以「由總公司回應」搪塞。

PO文曝光後頓時引起熱議，紛紛怒批主管處理方式非常不妥當：「有這種主管真的很好笑，這種回覆問題方式，一個小學生就可以回答了」、「一個大型連鎖店的主管回應方式居然如此顢頇迂腐，難怪上次台北麥當勞事件也處理的冷血官腔官調，看來麥當勞賣給台灣公司後，管理真的有一定問題」、「抵制無用，麥當勞還是一堆人去」、「一切歸咎總公司出來坦責任，麥當勞也在玩推卸責任的SOP？」

對此，麥當勞稍早前發聲表示，關於11月21日顧客前往餐廳櫃台反映飲料出現異味異味一事。麥當勞除了第一時間關心並陪同就醫與回診，也已全面檢視餐廳相關設備和員工操作程序，確認皆正常，當天亦無接獲其他顧客相關反映。後續將持續關注顧客身體情況，再次提醒餐廳務必落實各項標準作業流程，並積極配合主管機關的監督。



