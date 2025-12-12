麥當勞外驚見1幕！網笑「奶昔大哥的逆襲」：大家不用排隊了

生活中心／陳慈鈴報導

麥當勞的經典角色奶昔大哥（Grimace）深受大家喜愛，業者近期於全台指定12家分店推出限定商品，引發搶購熱潮。 不過，有民眾就發現一幕，笑喊「可以不用排隊了。」

一名網友於臉書社團「路上觀察學院」貼出兩張照片，只見畫面中麥當勞店外的消防栓突然在深夜時段大噴發，大量的泡沫不斷湧出，像及了奶昔溢出。畫面曝光後，有眼尖的網友就認出，這間麥當勞的地點就在新北市新店區安坑安德街。

麥當勞外的畫面，被網友笑稱是「奶昔大哥的逆襲」。（圖／翻攝自路上觀察學院臉書）

網友看完畫面後討論熱烈，在留言區笑成一片，紛紛表示「抱歉，剛剛是我自助洗車要先泡沫預洗，10元投到隔壁的機子了」、「麥當勞奶昔，消防泡沫口味」、「奶昔大哥的逆襲」、「麥當勞限定漂浮免費暢飲」、「可樂喝到飽？」

由於奶昔商品受到許多民眾喜愛，麥當勞官網發出公告，感謝大家的支持，表示因奶昔銷售反應熱烈，各奶昔限定店原物料陸續用完，已緊急補貨中，預計於2026年1月12日週一上午10時30分恢復供應，實際依餐廳現場供應為準。

