麥當勞天婦羅堡重登板 摩斯北海道起司入堡

為了帶給饕客新鮮感，連鎖速食業再推多款新品。麥當勞「炸蝦天婦羅堡」睽違2年再度登場，共有3款漢堡上架。摩斯漢堡啟動「日本美味名物大賞」，不僅將北海道起司、白蝦入堡，11月中還推出將香蕉巧克力米派。必勝客開賣個人餐新品「手工義式薄比薩」，招牌比薩「韓式泡菜燒肉比薩」與「海鮮比薩」用料也全面升級。

麥當勞「Signature極選系列」即日起增添新口味，「炸蝦天婦羅堡」再度登上菜單，共有「炸蝦天婦羅安格斯牛肉堡」、「炸蝦天婦羅辣雞堡」與「雙蝦天婦羅堡」等3款提供選擇，食材採用整尾太平洋白蝦裹粉油炸，再淋上爽口的青檸蒔蘿醬，吃起來外酥內軟超有飽足感。3款漢堡單點價均為134元，搭配經典套餐只要199元。同時販售「炸蝦天婦羅分享盒」，內有2款炸蝦天婦羅堡、20塊麥克雞塊與大薯，售價470元。

摩斯漢堡將於11月1日展開「日本美味名物大賞」，端出極品「北海道起司松露和牛堡」，選用北海道乾酪與紐西蘭乾酪製成的起司片，配上澳洲和牛漢堡排，口味超濃郁，單點價125元。「黃金海老珍珠堡」則是用3隻完整白蝦製作，加上海苔片、萵苣與日式風味醬，讓人彷彿來到日本漁村，售價115元。11月15日「香蕉巧克力米派」上市，以千層派皮法製作，內餡用上台灣香蕉泥、卡士達醬與可可豆，搭配套餐加購價45元。

必勝客日前無預警發出「人事異動」公告，感謝「韓式泡菜燒肉」與「海鮮」比薩過去二、三十年的貢獻與付出，消息一出讓不少網友震驚，其實真相是餐點即日起全面升級。其中「韓式泡菜燒肉比薩」用料改成厚切嫩烤豬五花與韓國直送的烤肉醬，搖身變成「韓式泡菜豬五花比薩」。「海鮮比薩」則加入帆立貝、鮮蝦、蛤蜊與蟹味絲，華麗變身「經典海鮮四重奏」。

此外，個人餐還有「手工義式薄比薩」加入陣容，以高級酵母菌低溫發酵，再手工拉製現烤，餡料更加量50%。首波供應「五重起司蒜香雞」、「韓式雙醬雪花牛」兩種口味，11月10日前單點149元，加80元可升級「XL豪華個人套餐」，附加2款副食與1瓶飲料。

