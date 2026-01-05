麥當勞女員工遭性侵後輕生！家屬求償600萬 加害前主管「下落不明」未出庭

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

北市一間麥當勞一名17歲女員工指控遭李姓主管性騷擾、性侵後輕生。刑案經不起訴後，高檢署發回續行偵查；家屬另提民事侵權訴訟求償600萬元，今（5）日於士林法院民事庭開庭。但李姓主管去年9月遭搜索後卻未再現身，如今「行蹤成謎」。

北市一間麥當勞一名17歲女員工指控遭李姓主管性騷擾、性侵後輕生，今（5）日於士林法院民事庭開庭（圖／翻攝google map）

原告委任律師李毓倫指出，家屬在偵查期間始終不清楚李男去向，也未曾收到道歉或聯繫。雖庭前律師曾透過同事私下轉達，希望李男展現誠意、出面說明，但直到今日開庭，家屬卻透過被告律師得知，李男不僅未到庭，甚至已經和自己的律師斷聯，相關情況令家屬十分震驚。

李毓倫進一步表示，家屬此次提起民事求償，並非急於究責，而是因為時效考量不得不為。刑事偵辦至今已歷時近兩年，家屬卻還未獲得明確結果，隨著相關侵權行為的請求權時效面臨倒計時，家屬才在此時提起訴訟，過程「既心痛又無奈」，盼司法能給出正面回應。

對此，麥當勞委任律師邱筱涵表示，目前將全力配合程序進行，待調查結果出爐後，再行評估是否續行相關法律程序，至於家屬提出的求償內容與後續處理，仍須視司法結果而定。

民事法官審酌後，裁定准許原、被告雙方合意停止訴訟程序，待刑事偵查結果出爐後，再行續審；據悉，司法機關目前尚未對李男發布通緝，是否採取進一步強制處分，仍待檢方依偵查進度依法處理。

◎《FTNN新聞網》關心您：再給自己一次機會！

自殺防治24小時服務專線：1925（依舊愛我）

生命線：1995、張老師專線：1980。

◎《FTNN新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

