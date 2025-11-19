麥當勞奶昔今回歸開賣！門市近200人排隊 奶昔大哥包慘遭刷退

【記者莊偉祺／台北報導】麥當勞奶昔睽違9年今開賣，有門市一早出現近200人排隊，更有門市開賣前已預先貼出公告。同步開賣的奶昔大哥毛毛包、購物袋，也有民眾結帳後竟又被刷退。

睽違9年麥當勞奶昔將今（19日）回歸開賣，於全台12間指定門市試賣奶昔，一次推出香草、草莓兩款口味可選擇。這次試賣每人限購4杯，還只能在專屬櫃檯購買，每小時更只能供應90杯。

有民眾於threads發文指出，台南麥當勞竟出現上午10：20就公告賣完了，但明定10：30才開賣；新北麥當勞也出現不到開賣時間，就有多達約150至200人排隊等候，隊伍從大馬路一路蜿蜒至隔壁巷弄，網友直呼「沒想到紫色旋風這麼驚人」！

這次和奶昔同步開賣還有去年在韓國瘋搶的「奶昔大哥毛毛包」，以及台灣限定的「奶昔大哥購物袋」，也有民眾指出，今早看到「奶昔大哥毛毛包」 立刻結帳，但之後發現整個櫃檯都在討論這一款根本還沒到店，竟是系統不小心先上線，自己就被退刷了！

麥當勞奶昔開賣隊伍從大馬路一路蜿蜒至隔壁巷弄。翻攝自threads

麥當勞門市今竟出現上午10：20就預先貼出公告表。翻攝自threads

