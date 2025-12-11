麥當勞奶昔又完售！ 最快明年1/12恢復供應

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

麥當勞奶昔睽違9年重新販售，開賣後短短5天便宣布完售，麥當勞緊急追加後，重新上市不到一個月便再次銷售一空。麥當勞近日發布公告，因奶昔銷售反應熱烈，導致原物料陸續用完，因此需等到明（2026）年1月12日才能再恢復供應。

麥當勞奶昔睽違9年重新販售，開賣後短短5天便宣布完售，麥當勞緊急追加後，重新上市不到一個月便再次銷售一空。（示意圖／Pixabay）

麥當勞奶昔11月19日重磅回歸，全台僅有12家分店販售，開賣當天也引起大批人潮至門市排隊搶購，導致開賣後僅5天就缺貨。麥當勞11月28日雖緊急補貨，近日不少民眾前往門市購買時卻發現已買不到，而麥當勞發布公告證實，因原物料陸續用完因此「奶昔暫時售完」，預計於明（2026）年1月12日（一）上午10時30分恢復供應。

麥當勞官網公告「奶昔暫時售完」。（圖／翻攝麥當勞官網）

如今重新上市不到一個月便再度缺貨，也引起民眾熱議表示：「是在飢餓行銷嗎？」、「到底是有多好喝，前幾天想去買麥當勞奶昔，竟然要等到明年了」、「怎麼辦覺得難過 麥當勞沒奶昔了」。

