麥當勞奶昔又完售！限定門市全秒殺 明年「1/12」恢復供應

麥當勞「奶昔系列」睽違9年再度回歸，全台奶昔迷瞬間掀起排隊熱潮，開賣後短短5天即售罄，28日雖緊急補貨上架，但今（11）日又傳出完售消息。官方緊急在官網發布公告：奶昔系列預計將於明年「1月12日」才會恢復供應。

此次回歸的奶昔系列限於全台12家門市販售。（圖／麥當勞官網）

此次回歸的奶昔系列限於全台12家門市販售，提供香草、草莓兩種經典口味，原價單點79元，嚐鮮價每杯69元。未料11月19日開賣5天就售罄，雖然官方曾在11月28日進行補貨，但由於銷售熱烈，原物料消耗迅速，不到一個月即再度完售。

麥當勞官方貼出新公告表示：「因奶昔銷售反應熱烈，各奶昔限定店原物料陸續用完，已緊急補貨中，預計於2026年1月12日上午10時30分起恢復供應。」

麥當勞奶昔系列限定門市包括台北館前、台北西湖、板橋重慶、中壢中央、竹北自強南、苗栗頭份、台中中港四、彰化金馬、嘉義民雄、台南大學、高雄五福，以及花蓮中正等共12家店。

