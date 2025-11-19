麥當勞奶昔回來了！停賣 9 年重新登場，奶昔大哥一同回歸

麥當勞宣布從 11 月 19 日開始，停賣 9 年的奶昔要重新回到台灣！而且一上架就帶著「奶昔大哥」一起回歸，不只能再次喝到回憶中的奶昔，還能順便把去年在韓國爆紅的奶昔大哥毛毛包加購帶回家，來看看開賣時間和有哪些門市有賣吧！

奶昔回歸

這次的奶昔回歸，有草莓與香草口味可以選擇，也為了維持品質採現點現做，每個人每筆消費最多買四杯！只能在專屬櫃檯購買，自助點餐機、得來速、手機點餐與外送平台都沒有開放喔！

（圖片來源：麥當勞官網）

時間與價格

全台的奶昔回歸會在 11 月 19 日 10:30 正式開賣，每天的供應時間是 10:30 到 22:00，售價部分原價是 NT$79，而 11 月 19 日起到明年 1 月 6 日期間會有期間限定的嘗鮮價，每杯 NT$69 ～

開賣門市

雖然奶昔回歸很令人期待，但這次採用「試賣制」，首波只有十二家門市能買到，現場供應量每天都可能不同，也有機會遇到賣完的狀況，所以也建議要比較早起購買，以及出門前先確認開賣門市，會比較容易買到，避免撲空！

試賣餐廳：台北館前、台北西湖、板橋重慶、中壢中央、竹北自強南、苗栗頭份、台中中港四、彰化金馬、嘉義民雄、台南大學、高雄五福、花蓮中正

（圖片來源：麥當勞官網）

奶昔大哥限量周邊

除了飲品本身之外，這次的亮點之一就是奶昔大哥毛毛包！去年在韓國一推出就在網路上掀起熱議與搶購，這次也終於正式引進台灣，圓滾滾又毛絨絨的造型，與經典奶昔大哥圖案、配色，看起來超級可愛，也兼顧實用性，可以拿來裝一些小東西！到 12 月 16 日全門市售完為止！並額外推出奶昔大哥購物袋，同樣在 11 月 19 日上午 10:30 起販售

購買方式

除了以 NT$199 直接購買之外，在活動期間點選任一套餐，就能用優惠價格 NT$149 把它帶回家，每人每筆消費最多可以買四個，販售通路包含櫃檯、自助點餐機與得來速，但手機點餐、歡樂送與第三方外送平台都不會提供

小結

這次麥當勞奶昔的回歸，不只把老味道重新復刻，也把奶昔大哥一起帶來台灣，雖然首波限量門市只有十二家、購買方式也比一般飲品複雜一些，不過或許開賣狀況不錯的話，還會繼續開放更多門市也不一定！大家會想去回味一下以前的經典嗎，或是想把可愛的奶昔大哥包帶回家？><

