麥當勞奶昔回來了！全台12間門市限定販售 同步推出超萌「毛毛包」

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

台灣麥當勞近日宣布「奶昔」回歸！自11月19日起，將在全台12間指定門市販售，有香草、草莓兩款風味。同時將推出與韓國同款的「毛毛包」，以及台灣限定款「購物袋」。

台灣麥當勞奶昔於2016年11月下架，喊停販售超過30年的經典產品，主因是販售超過30年的經典產品，銷售奶昔的分店也逐年減少，不少麥當勞的鐵粉紛紛在網路上敲碗，希望奶昔能重新上架，如今麥當勞也正式宣布奶昔將再次販售，民眾可前往12間指定販售門市購買。

為確保每一杯奶昔都能呈現最佳品質，奶昔採「現點現做」，每間餐廳每小時最大供應量約90杯，每人每筆消費限購4杯（不限口味），並限於專屬櫃檯購買，自助點餐機、得來速、手機點餐與外送平台暫不開放，銷售通路與動線依餐廳公告或工作人員現場引導為主。

麥當勞也宣布，將同步推出限量的「奶昔大哥毛毛包」與「奶昔大哥購物袋」，外型超萌的「奶昔大哥毛毛包」去年於韓國首賣後，立刻引發全亞洲社群熱議，不僅完美還原「奶昔大哥」圓滾滾的可愛外型，更以毛絨絨的材質療癒粉絲的心，還可做為隨身好幫手，收納零錢、耳機等小物。11月19日起，只要於餐廳櫃檯、自助點餐機或得來速點選套餐，就可以149元優惠價加購，也可直接以199元單個購買，每人每筆消費限購4個，數量有限，售完為止。

