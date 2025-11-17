麥當勞奶昔回來了！這12間門市才買得到 超夯「奶昔大哥毛毛包」同步販售

台灣麥當勞宣布奶昔即將於18日在12間限定門市上架販售，韓國同款的「奶昔大哥毛毛包」也會同步上架。翻攝自麥當勞官網



連鎖速食麥當勞經典品項「奶昔」已在台灣停賣9年，如今業者宣布將自11月19日起「限定回歸」，將由全台12間門市搶先發售，同時還會上架和韓國同款的「奶昔大哥毛毛包」以及台灣限定的「奶昔大哥購物袋」。台灣麥當勞表示，恢復販售後將持續觀察顧客對奶昔的喜好，逐步增加試賣餐廳，目前規劃明年將再有更多門市加入試賣行列。

麥當勞自2016年起停賣奶昔，讓不少消費者直呼可惜，經常敲碗希望業者恢復供應。如今隨著韓國麥當勞去年推出造型超可愛的「奶昔大哥毛毛包」引起旋風，台灣麥當勞近期也將同步跟進販售，並順勢讓奶昔一起在部分店家同步上架。

廣告 廣告

台灣麥當勞今日（11/17）宣布，將自11月19日10:30起，於12間指定餐廳試賣奶昔，一次推出香草、草莓兩款口味，販售時間為每日上午10:30至晚上10:00，每人每筆消費最多限購買4杯（不限口味），嘗鮮價為每杯69元。為確保最佳品質，奶昔採現點現做，僅開放於專屬櫃檯購買，自助點餐機、得來速、手機點餐與外送平台暫不開放，銷售通路與動線依餐廳公告或工作人員現場引導為主。

至於外型超萌、去年在韓國首賣後立即引發社群熱議的「奶昔大哥毛毛包」與「奶昔大哥購物袋」，也將於19日早上10:30起同步開賣，只要在餐廳櫃台、點餐機、得來速購買套餐即可以149元優惠價加購，民眾也可以199元直接購入，每人每筆消費限購4個，預計販售至12月16日或售完為止，手機點餐、歡樂送與第三方外送平台將不會販售。

同時開賣的台灣限定「奶昔大哥購物袋」以奶昔大哥招牌笑臉作為圖樣，袋身使用100%回收塑料材質，輕巧耐用，每個售價59元。

麥當勞將於11月19日重新開賣奶昔，全台共12間門市販售。翻攝自麥當勞官網

更多太報報導

雞排之亂疑本尊道歉了！坦承自己並非台大生 這週五發雞排、現身說明

日本熊害升級！秋田縣有熊闖入「AEON賣場」 職員搬動貨架保命

就差10公尺...女聽巨響回頭驚見母遭水泥車輾斃 崩潰哭喊「我媽走了」