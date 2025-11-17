麥當勞奶昔回來了！韓國同款「超療癒小物」11/19開賣

記者簡浩正／台北報導

奶昔大哥回來了！麥當勞的經典角色「奶昔大哥」以其呆萌的紫色形象風靡全球。台灣麥當勞自11月19日起將推出與韓國同款的「奶昔大哥毛毛包」，以及台灣限定、100%回收塑料製成的「奶昔大哥購物袋」，兩款奶昔大哥限量商品療癒可愛；同時，自11月19日起，麥當勞奶昔也回來了，首先在12間指定餐廳試賣，有香草、草莓兩款風味。

外型超萌的「奶昔大哥毛毛包」去年於韓國首賣後，立刻引發全亞洲社群熱議，不僅完美還原「奶昔大哥」圓滾滾的可愛外型，更以毛絨絨的材質療癒粉絲的心，還可做為隨身好幫手，收納零錢、耳機等小物；活動期間，只要於餐廳櫃檯、自助點餐機或得來速點選套餐，即可以149元優惠價加購，也可直接以199元單個購買；每人每筆消費限購4個。

廣告 廣告

同時開賣的台灣限定「奶昔大哥購物袋」，以奶昔大哥的招牌笑臉作為圖樣，袋身使用100%回收塑料材質，輕巧耐用，每個只要59元。

麥當勞奶昔也回來了，首波於12間指定門市試賣。（圖／麥當勞提供）

除了週邊商品，深受大家喜愛的「麥當勞奶昔」也回來了。自11月19日10:30起，麥當勞將於12間指定餐廳試賣奶昔，一次推出香草、草莓兩款口味。顧客可至麥當勞官網查詢12間奶昔試賣餐廳的資訊 (https://mcdtw.com/5/10/67)，並於販售時段（早上10:30至晚上10:00）至試賣餐廳購買，嘗鮮價單點69元/杯。

麥當勞表示，「麥當勞奶昔」採用全球一致的經典配方，其中香草口味散發迷人的香草香氣，與奶昔的純濃奶香完美融合；草莓口味則帶有果香，及微酸微甜的滋味，每一口都能喝到療癒的好心情。為確保每一杯奶昔都能呈現最佳品質，奶昔採「現點現做」，每間餐廳每小時最大供應量約90杯，每日販售數量以餐廳實際供應為準；每人每筆消費限購4杯（不限口味），並限於專屬櫃檯購買，自助點餐機、得來速、手機點餐與外送平台暫不開放，銷售通路與動線依餐廳公告，或工作人員現場引導為主，感謝顧客支持與耐心等待。

更多三立新聞網報導

獨家/藥品「差額負擔」挽留國際藥廠？產業界籲「先做1事」降低缺藥風險

男女都中！「1飲料」一週喝7次禿頭風險增3倍 醫教4招逃離雄性禿危機

大家都做錯！他冬天清潔「做1事」竟釀蜂窩性組織炎 醫揭常見「3錯誤」

高鐵點數年底到期！「1低調用法」超划算 這類人多拿600點

