麥當勞奶昔回歸掀熱潮！限量周邊開賣 12間指定販售門市一早大排長龍

台灣麥當勞日前宣布重新上架「奶昔」品項，自今（19）日起，於全台12間指定門市販售，口味包括香草、草莓兩款。除了奶昔外，麥當勞同時推出與韓國同款的「奶昔大哥毛毛包」，以及台灣限定款購物袋，在開賣首日吸引大批民眾前往購買。

麥當勞限量推出2024年在韓國掀起熱潮的「奶昔大哥毛毛包」，引起民眾搶購潮。（圖／翻攝麥當勞官網）

台灣麥當勞奶昔於2016年11月下架，停售後許多粉絲在網路上敲碗重新販售。時隔9年，麥當勞正式宣布於12間指定門市回歸試賣，推出「香草」、「草莓」兩款口味，每人每筆消費限購4杯。麥當勞同時限量推出2024年在韓國引起熱潮的「奶昔大哥毛毛包」，也販售台灣限定的「奶昔大哥購物袋」。

因「奶昔大哥毛毛包」與「奶昔大哥購物袋」皆為限量販售，許多人今日不畏清晨低溫，前往各門市外排隊，只為搶購周邊產品。業者估計，相關產品首日即有可能在全台售罄，排隊人潮也在社群掀起熱議。

「奶昔大哥毛毛包」與「奶昔大哥購物袋」自11月19日起限量販售。（圖／翻攝麥當勞官網）

12間奶昔試賣門市包含台北館前、台北西湖、板橋重慶、中壢中央、竹北自強南、苗栗頭份、台中中港四、彰化金馬、嘉義民雄、台南大學、高雄五福、花蓮中正門市。

