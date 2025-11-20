麥當勞奶昔回歸！熱量爆炸卻有人適合喝？ 營養師點名「這2類人」剛好需要
奶昔大哥呆萌爆擊！睽違9年麥當勞奶昔強勢回歸，這應該是很多人小時候的幸福回憶，冰涼順滑的濃郁經典甜蜜滋味太懷念了！這次有香草跟草莓口味，對此，營養師程涵宇分析分析熱量，也比較奶昔跟蛋捲冰淇淋到底差在哪裡。
熱量誰比較高？
旗鼓相當！差不多都在 420–430 大卡（小杯/約 450 ml），換句話說：1 ml ≈ 1 kcal，適合需要快速補充熱量的人
．香草奶昔：430 kcal
．草莓奶昔：422 kcal
熱量誰比較高？
兩種口味的糖含量差異不大，以經典香草奶昔為例，糖大約在50.4g/杯。程涵宇說，跟可樂比，奶昔（50.4g） > 可樂（47.7g）
程涵宇也提醒，喝了奶昔的那天，其他含糖飲、甜點先暫停一下；當餐多吃纖維食物（菇類、木耳、深綠色蔬菜）讓血糖更穩定！
碳水誰比較高？
一杯奶昔碳水在67-71g，等於1–1.2碗白飯。一杯喝下去大概就是默默吃掉一碗飯，要注意！
此外，程涵宇提到，脂肪跟蛋白質比例比想像中對身體更友善，而且是喝得到蛋白質。
．脂肪約10g（大概2茶匙油）
．蛋白質≈12g（接近兩顆蛋）
誰適合喝奶昔？
1、想要快速補充熱量
2、很少喝含糖飲料，突然想要喝甜甜又希望稍微可以喝到蛋白質的人
誰要更注意？
1、糖尿病患者
2、控糖（醣）族（奶昔一杯約50g糖，相當於10顆方糖）
3、正在減重減脂的人
4、飲食自制力偏低的人
奶昔是液體飲料，喝起來飽足感較低，但熱量跟糖已經先進去了，這時候自制力比較弱的人，喝完可能更想吃甜食。
健康喝奶昔 3招建議
1、淺嚐
2、跟朋友分享更快樂健康（也分享熱量）
3、當餐搭配高纖、低脂、蛋白質的食物一起吃會對身體還有血糖更友善
奶昔=融化的蛋捲冰淇淋嗎？
程涵宇表示，奶昔其實蛋白質比蛋捲冰淇淋多1.6倍；脂肪更少（約少20%）；糖也稍微少一些些。以上為相同重量下比較。
但整體來看因為一份奶昔份量會比冰淇淋多的關係，加上液體甜食更容易無意間喝比較多，而且更不容易感受到飽足感，所以更要多留意！
（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）
·生甜甜圈Q又不膩？營養師揭驚人熱量 「這時候吃」血糖不飆、心情又好
·厚鬆餅堡只排第3！營養師揭「麥當勞20款早餐熱量排行」 這4種蛋白質豐富、少醣、少油更健康
