麥當勞奶昔回歸！營養師示警「當心熱量炸彈」 在美國反成賣點
麥當勞經典奶昔睽違9年回歸，在全台僅12間門市有販售，許多忠實的奶昔愛好者，不惜花上幾小時排隊搶購。營養師黃品瑄在臉書分享，自己花了三小時才排到，不過她也提醒大家，一杯小小的奶昔可是熱量炸彈！
黃品瑄感嘆，在寒風中排了整整三小時，「終於有機會嚐到傳奇的味道」，並補充表示，「早上上班」是美國奶昔賣最好的時段。美國許多人上班都是以開車為主，這時吃東西容易弄髒手，開車也不方便，奶昔就成為他們既有飽足感，又可以邊開車邊享用的快速早餐。
黃品瑄表示，正因如此「熱量高」反成賣點。在美國一杯小小的奶昔熱量就高達430大卡，當中就包含50克的精緻糖。黃品瑄也不忘吐槽，與其為這杯飲料排上三小時，不如「直接買蛋捲冰淇淋放到融化」。
根據麥當勞官網公布的資料來看，台灣的奶昔熱量與含糖量都沒有美國誇張，不論是香草口味、草莓口味熱量都只有123大卡左右，含糖量僅4克，明顯有依在地消費者口味進行調整。
