麥當勞奶昔回歸 首日試賣民眾提前3小時卡位排隊

（中央社記者黃巧雯台北19日電）台灣麥當勞停賣9年的奶昔今天回歸，首波在12間門市試賣，同步推出與韓國同款「奶昔大哥毛毛包」，以及台灣限定購物袋，不少民眾開賣前先排隊，更有人提前3小時報到搶頭香。

速食業者台灣麥當勞的經典商品奶昔過去因銷售不如預期，在2016年11月9日停賣，部分顧客相當懷念，業者回應民眾期待，日前宣布自今天上午10時30分起在12間指定餐廳試賣奶昔，有香草、草莓兩款風味，讓民眾可以重溫經典口味。

除了奶昔回歸外，台灣麥當勞今天還推出與韓國同款的「奶昔大哥毛毛包」，每人每筆消費限購4個，以及台灣限定、100%回收塑料製成的「奶昔大哥購物袋」，皆採限量販售。

搶得頭香、家住新北市三重的徐姓女子今天上午7時30分就來排隊，除了鎖定奶昔大哥毛毛包外，還要一口氣外帶4杯草莓口味的奶昔給家人喝。她表示，奶昔停賣9年，讓她很懷念，「不知道跟以前味道是否一樣，就先喝喝看，好喝的話，後續再繼續買」。

在正式開賣前初估至少逾100人排隊，有新北市學生族凌晨在社群軟體約好上午一同排隊，其中1人更開玩笑地說，「沒買到不回家。」因奶昔已停賣9年，3名學生皆表達沒有喝過、想嚐鮮。

另外，隨著時序進入秋冬季節，各家連鎖手搖飲品牌紛紛推出新品，包括茶湯會與台灣虎航聯名，以韓國蜂蜜柚子醬入茶，推出2款「柚虎系列」新品，包括香柚鐵觀音、香柚翡翠綠。

其他像是龜記茗品近期跨界聯手樂步le brewlife以「茶與咖啡的融合」為靈感，共同推出冬季限定飲普洱咖啡奶茶與普洱咖啡鮮乳；日出茶太將在11月24日至28日推出使用日本靜岡抹茶粉調製，靜岡抹茶拿鐵、抹茶紅豆湯圓拿鐵、紫抹雲頂奶蓋拿鐵3款抹茶系列買一送一。（編輯：管中維）1141119