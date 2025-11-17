麥當勞奶昔回歸！ 12餐廳試賣、「奶昔大哥毛毛包、購物袋」限量開賣

▲ 圖 / 麥當勞 提供

台北市 / 林彥廷 綜合報導

麥當勞經典角色「奶昔大哥」，呆萌模樣風靡全球，獨有的紫色魅力也即將席捲全台！台灣麥當勞自11月19日起將推出與韓國同款的「奶昔大哥毛毛包」，以及台灣限定、100%回收塑料製成的「奶昔大哥購物袋」，同時，自11月19日起，麥當勞於12間指定餐廳試賣奶昔，有香草、草莓兩款風味。

圖 / 麥當勞 提供

▲ 圖 / 麥當勞 提供

麥當勞說，「奶昔大哥毛毛包」與「奶昔大哥購物袋」將自11月19日上午10:30起在全台麥當勞餐廳販售，數量有限，售完為止！外型超萌的「奶昔大哥毛毛包」去年於韓國首賣後，立刻引發全亞洲社群熱議，不僅完美還原「奶昔大哥」圓滾滾的可愛外型，更以毛絨絨的材質療癒粉絲的心，還可做為隨身好幫手，收納零錢、耳機等小物。

廣告 廣告

麥當勞表示，活動期間，只要於餐廳櫃檯、自助點餐機或得來速點選套餐，即可以149元優惠價加購，也可直接以199元單個購買；每人每筆消費限購4個。

麥當勞提到，同時間開賣的台灣限定「奶昔大哥購物袋」，以奶昔大哥的招牌笑臉作為圖樣，袋身使用100%回收塑料材質，輕巧耐用，每個只要59元！就讓可愛的奶昔大哥，成為日常生活、旅遊與購物的好夥伴，喜歡奶昔大哥的粉絲，要買要快。

麥當勞指出，不只有吸睛的奶昔大哥周邊商品，深受大家喜愛的「麥當勞奶昔」也來了！自11月19日10:30起，麥當勞將於12間指定餐廳試賣奶昔，一次推出香草、草莓兩款口味。顧客可至麥當勞官網查詢12間奶昔試賣餐廳的資訊，並於販售時段（早上10:30至晚上10:00）至試賣餐廳購買，嘗鮮價單點69元/杯。

麥當勞表示，「麥當勞奶昔」採用全球一致的經典配方，其中香草口味散發迷人的香草香氣，與奶昔的純濃奶香完美融合，是奶昔粉絲難以忘懷的經典風味；草莓口味則帶有果香，及微酸微甜的滋味，搭配奶昔特有的冰涼、滑順口感，每一口都能喝到療癒的好心情。

麥當勞說，為確保每一杯奶昔都能呈現最佳品質，奶昔採「現點現做」，每間餐廳每小時最大供應量約90杯，每日販售數量以餐廳實際供應為準；每人每筆消費限購4杯（不限口味），並限於專屬櫃檯購買，自助點餐機、得來速、手機點餐與外送平台暫不開放，銷售通路與動線依餐廳公告，或工作人員現場引導為主。

麥當勞表示，「麥當勞奶昔」首波將於12間餐廳試賣，未來將持續觀察顧客對奶昔的喜好，逐步增加試賣餐廳；目前規劃明(2026)年將再有更多餐廳加入試賣行列。

原始連結







更多華視新聞報導

麥當勞與BTS合作 推出「TinyTAN盲盒」系列 10月8日起開賣

麥當勞冰炫風×人氣港式甜品 「楊枝甘露冰炫風」7/30 登場

奶昔推出桌曆續作 帶給粉絲滿滿甜蜜視角

