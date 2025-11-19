麥當勞奶昔大哥包今開賣 民眾排隊搶爆！頭香昨晚11點半就到

麥當勞奶昔單杯售價79元，限時嘗鮮價單點69元；「奶昔大哥毛毛包」將自11月19日上午10：30起販售。（麥當勞提供／朱世凱台北傳真）

全台麥當勞今（19日）上午10點30分起，開賣去年在韓國熱賣的奶昔大哥毛毛包，吸引大批民眾排隊搶購，一名女子表示，特地到門市排隊，只為買到奶昔大哥，驚訝得知頭香是一名中年男子，昨深夜11點30分就已開始排隊，讓她直呼「超級狂」。

原PO今（19）日在Threads發文分享，人生第一次排隊，就是為了購買麥當勞奶昔大哥錢包，直呼「真的爆可愛」，她回憶小時候最喜歡的麥當勞角色就是奶昔大哥，因此特地前往門市。

原PO表示，上午9點30分抵達門市時，還沒有其他排隊民眾，但短短幾分鐘後，後方已湧入大量人潮，她排在隊伍第4位，她發現頭香是一名中年男子，昨晚11點30分就抵達門市，只為替女兒搶到奶昔大哥錢包，讓她驚呼「真的有夠狂」。

從原PO上傳的影片可見，麥當勞門市外排隊民眾擠滿店門口，從社群平台上也可見，全台各門市都有民眾排隊搶購奶昔大哥錢包，隊伍至少30人，場面熱鬧。

奶昔大哥毛毛包去年在韓國首賣即引發熱議，完美還原奶昔大哥圓滾滾外型，毛絨材質既療癒又可收納零錢、耳機等小物，台灣麥當勞於今（19）日上午10點30分起，在全台門市開賣，套餐加購價149元、單買199元，每人每筆限購4個；另同步開賣奶昔大哥購物袋，每個59元。

此外，麥當勞也在全台12間指定餐廳試賣奶昔，一次推出香草與草莓兩款口味，單杯嘗鮮價69元，販售時段為上午10點30分至晚上10點。

