麥當勞奶昔大哥毛毛包登台！台灣限定購物袋2口味奶昔開賣

文／景點+ Rhoda整理報導

韓國瘋搶的「奶昔大哥毛毛包」宣布登台！麥當勞自11月19日起推出與韓國同款的「奶昔大哥毛毛包」，以及台灣限定的「奶昔大哥購物袋」，兩款限量商品粉絲必收！同步於全台12間指定餐廳試賣奶昔，共有香草與草莓兩種風味，想品嚐經典好滋味的粉絲千萬別錯過！

台灣麥當勞自11月19日起將推出與韓國同款的「奶昔大哥毛毛包」！（圖／麥當勞，以下同）

外型超萌的「奶昔大哥毛毛包」去年於韓國首賣後，立刻引發全亞洲社群熱議，不僅完美還原「奶昔大哥」圓滾滾的可愛外型，更以毛絨絨的材質療癒粉絲的心，還可做為隨身好幫手，收納零錢、耳機等小物。

外型超萌的「奶昔大哥毛毛包」單買199元/個；套餐加購價149元/個，每人每筆消費限購4個。

活動期間，只要於餐廳櫃檯、自助點餐機或得來速點選套餐，即可以149元優惠價加購，也可直接以199元單個購買；每人每筆消費限購4個。

同步開賣的台灣限定「奶昔大哥購物袋」，以奶昔大哥的招牌笑臉作為圖樣，袋身使用100%回收塑料材質，輕巧耐用，每個只要59元！就讓可愛的奶昔大哥，成為日常生活、旅遊與購物的好夥伴，粉絲們要買要快！

台灣限定、100%回收塑料製成的「奶昔大哥購物袋」。

不只有吸睛的奶昔大哥周邊商品，深受大家喜愛的「麥當勞奶昔」也來了！自11月19日10:30起，麥當勞於12間指定餐廳試賣奶昔，一次推出香草、草莓兩款口味。

「麥當勞奶昔」單杯售價79元，套餐飲料可補差額即可升級！

「麥當勞奶昔」採用全球一致的經典配方，其中香草口味散發迷人的香草香氣，與奶昔的純濃奶香完美融合，是奶昔粉絲難以忘懷的經典風味；草莓口味則帶有果香，及微酸微甜的滋味，搭配奶昔特有的冰涼、滑順口感，每一口都能喝到療癒的好心情！

為確保每一杯奶昔都能呈現最佳品質，奶昔採「現點現做」，每間餐廳每小時最大供應量約90杯，每日販售數量以餐廳實際供應為準；每人每筆消費限購4杯（不限口味），並限於專屬櫃檯購買，自助點餐機、得來速、手機點餐與外送平台暫不開放。

【Info】

麥當勞「奶昔大哥毛毛包」

販售時間：11月19日（三）上午10:30起，數量有限，售完為止。

售價：單買199元/個；套餐加購價149元/個，每人每筆消費限購4個。

「套餐」係指超值全餐、早餐套餐、麥當勞分享盒、Happy Meal

販售管道：餐廳櫃檯、自助點餐機與得來速。

麥當勞「奶昔大哥購物袋」

販售時間：11月19日（三）上午10:30起，數量有限，售完為止。

售價：單買59元/個。

販售管道：餐廳櫃檯、自助點餐機與得來速。

麥當勞「麥當勞奶昔」於12間餐廳試賣

• 販售時間：11月19日（三）上午10:30起開始販售；供應時間為每日上午10:30至晚上10:00。

• 奶昔口味：香草、草莓，共兩種。

• 售價：原價單點79元，（自2025年11月19日至2026年1月6日，嘗鮮價單點69元/杯）

套餐飲料可補差額換購奶昔，每人每筆消費限購4杯（不限口味）。

• 販售管道：12間「奶昔試賣餐廳」專屬櫃檯販售。自助點餐機、得來速、手機點餐與外送平台，暫不開放。

• 試賣餐廳：12間「奶昔試賣餐廳」包含「台北館前、台北西湖、板橋重慶、中壢中央、竹北自強南、苗栗頭份、台中中港四、彰化金馬、嘉義民雄、台南大學、高雄五福、花蓮中正」

注意事項：

銷售通路與動線依麥當勞餐廳公告，或工作人員現場引導為主。