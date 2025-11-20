麥當勞奶昔大哥毛毛包開賣時間+價格曝光！全台12限定店回歸販售現做奶昔

外型超萌的麥當勞「奶昔大哥毛毛包」去年於韓國首賣後，立刻引發全亞洲社群熱議，不僅完美還原「奶昔大哥」圓滾滾的可愛外型，更以毛絨絨的材質療癒粉絲的心，還可做為隨身好幫手，收納零錢、耳機等小物，這回台灣麥當勞也將開賣「奶昔大哥毛毛包」，並加碼台灣限定「奶昔大哥購物袋」。

麥當勞奶昔大哥毛毛包、奶昔大哥購物袋開賣

麥當勞「奶昔大哥毛毛包」將於11月19日上午10:30起在全台麥當勞餐廳販售，只要於餐廳櫃檯、自助點餐機或得來速點選套餐，即可以149元優惠價加購，也可直接以199元單個購買；每人每筆消費限購4個。而台灣限定「奶昔大哥購物袋」，以奶昔大哥的招牌笑臉作為圖樣，袋身使用100%回收塑料材質，輕巧耐用，每個只要59元。

「奶昔大哥毛毛包」販售資訊

販售時間：11月19日（三）上午10:30起，數量有限，售完為止。

售價：單買199元/個；套餐加購價149元/個，每人每筆消費限購4個。（「套餐」指超值全餐、早餐套餐、麥當勞分享盒、Happy Meal）

販售管道：餐廳櫃檯、自助點餐機與得來速。

「奶昔大哥購物袋」販售資訊

販售時間：11月19日（三）上午10:30起，數量有限，售完為止。

售價：單買59元/個。

販售管道：餐廳櫃檯、自助點餐機與得來速。

麥當勞奶昔回歸 12 間限定店試賣

此外，深受大家喜愛的「麥當勞奶昔」也來了，採用全球一致的經典配方，其中香草口味散發迷人的香草香氣，與奶昔的純濃奶香完美融合，是奶昔粉絲難以忘懷的經典風味；草莓口味則帶有果香，及微酸微甜的滋味，搭配奶昔特有的冰涼、滑順口感，自11月19日10:30起，麥當勞將於12間指定餐廳試賣。（每間餐廳每小時最大供應量約90杯，每日販售數量以餐廳實際供應為準）

12間「奶昔試賣餐廳」包含「台北館前、台北西湖、板橋重慶、中壢中央、竹北自強南、苗栗頭份、台中中港四、彰化金馬、嘉義民雄、台南大學、高雄五福、花蓮中正」等門市，完整資訊請至麥當勞官網查詢。

