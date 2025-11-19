麥當勞奶昔大哥限量開賣！香草、草莓奶昔限定販售 資訊一次看

【緯來新聞網】麥當勞經典角色「奶昔大哥」，呆萌模樣風靡全球，獨有的紫色魅力席捲全台！台灣麥當勞自11月19日起推出與韓國同款的「奶昔大哥毛毛包」，以及台灣限定、100回收塑料製成的「奶昔大哥購物袋」。

麥當勞奶昔大哥回來了。（圖／麥當勞提供）

外型超萌的「奶昔大哥毛毛包」去年於韓國首賣後，立刻引發全亞洲社群熱議，不僅完美還原「奶昔大哥」圓滾滾的可愛外型，更以毛絨絨的材質療癒粉絲的心，還可做為隨身好幫手，收納零錢、耳機等小物；活動期間，只要於餐廳櫃檯、自助點餐機或得來速點選套餐，即可以149元優惠價加購，也可直接以199元單個購買；每人每筆消費限購4個。

麥當勞奶昔大哥回歸。（圖／麥當勞提供）

此外停賣9年的奶昔也限定回歸，麥當勞12間餐廳試賣「香草/草莓奶昔」，顧客可至麥當勞官網查詢12間奶昔試賣餐廳的資訊，「麥當勞奶昔」採用全球一致的經典配方，其中香草口味散發迷人的香草香氣，與奶昔的純濃奶香完美融合，是奶昔粉絲難以忘懷的經典風味；草莓口味則帶有果香，及微酸微甜的滋味，搭配奶昔特有的冰涼、滑順口感，每一口都能喝到療癒的好心情。每人每筆消費限購4杯（不限口味），並限於專屬櫃檯購買，自助點餐機、得來速、手機點餐與外送平台暫不開放，銷售通路與動線依餐廳公告。

麥當勞奶昔大哥回歸。（圖／麥當勞提供）

「奶昔大哥毛毛包」販售資訊

販售時間：11月19日（三）上午10:30起

售價：單買199元/個；套餐加購價149元/個，每人每筆消費限購4個。



「奶昔大哥購物袋」販售資訊

販售時間：11月19日（三）上午10:30起

售價：單買59元/個。



「香草奶昔／草莓奶昔」販售資訊

販售時間：11月19日（三）上午10:30起開始販售

供應時間：每日上午10:30至晚上10:00

售價：原價單點79元，（自2025年11月19日至2026年1月6日，嘗鮮價單點69元/杯）

試賣餐廳：12間「奶昔試賣餐廳」包含「台北館前、台北西湖、板橋重慶、中壢中央、竹北自強南、苗栗頭份、台中中港四、彰化金馬、嘉義民雄、台南大學、高雄五福、花蓮中正」，完整資訊請至麥當勞官網查詢。

麥當勞奶昔大哥回歸。（圖／麥當勞提供）

