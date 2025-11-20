麥當勞奶昔強勢回歸！網友嘆「口味變了」 老饕2字神回超有共識

麥當勞奶昔強勢回歸，有網友嘆「口味變了」，老饕答案超有共識，一致認為「超甜」。圖／翻攝自Threads @shin._.0307

麥當勞奶昔是許多7年級的生共同回憶，昨（19）日重磅回歸，全台僅有12家門市限量販售，同時推出經典角色「奶昔大哥」周邊商品，吸引大批粉絲朝聖。不過，有網友喝後認為，奶昔口感不如以往，話題掀起熱論，許多老饕都直呼「超甜」、「死甜」。

麥當勞奶昔過去在全台約有400多家門市販售，不過因「銷售不如預期」，縮減至不到百家門市，最終於2016年11月9日無預警停賣，昨天早上10點半強勢回歸，全台只有12家餐廳限量販售，一早就吸引海量粉絲排隊搶購。

而今日有網友在PTT表示，自己印象中奶昔是很濃稠，且有細碎冰塊的口感， 不是單純蛋捲冰淇淋融化掉的感覺，但他吃了昨天回歸的奶昔發現口味變調。他也提到，自己問了AI，說麥當勞有改過製作方式，便好奇詢問大家「是真的嗎？」

奶昔大哥周邊＋現做奶昔，12家麥當勞搶先開賣麥。圖／麥當勞提供

奶昔大哥毛毛包限量開賣。圖／麥當勞提供

貼文曝光，立刻釣出許多老饕回應，「奶昔哪來的碎冰塊...不就超級甜的融化霜淇淋」、「印象中，濃稠黏黏又死甜」、「我印象中只喝過3次奶昔吧！差不多都是那種口感+甜味…」、「我印象沒碎冰，就和超甜霜淇淋味道類似」、「甜，非常死甜！」

此外，也有網友直指「最完美的奶昔應該是要像雪泥」、「我也記得有一點碎冰感，是沒有到飲料店冰沙的狀況，但還是有些微的」、「攪拌時可以看到粗粗的質感」、「們根本就沒喝過好喝的奶昔，是像雪花般的綿密口感」、「不是冰沙那種碎冰塊啦！或者應該說是挫冰那種冰晶感？」。



