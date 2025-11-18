麥當勞奶昔正式回歸了！網友敲碗敲了9年 「這12間門市」才買得到

台灣麥當勞宣布自明（19）日起推出2款限量周邊商品，韓國同款「奶昔大哥毛毛包」與台灣限定「奶昔大哥購物袋」，預期將掀起一波「紫色風暴」；不僅如此，不少粉絲敲碗已久的「麥當勞奶昔」正式回歸，於全台12間指定門市限量試賣。

限量加購如何刺激消費慾望？

外型圓滾滾又療癒的「奶昔大哥毛毛包」去年在韓國首賣即造成轟動，成為粉絲收藏熱門品，台灣此次同步推出，售價199元、套餐加購價149元，每筆消費限購4個。毛絨絨的材質與高辨識度造型，鎖定年輕族群與社群分享族群。

同時，台灣限定的「奶昔大哥購物袋」以100%回收塑膠製成，售價僅59元，不僅強調永續概念，也讓粉絲能以低門檻參與收藏行列。兩款商品皆自11月19日上午10點30分起於全台麥當勞門市開賣，數量有限、售完為止。

經典奶昔回歸，麥當勞在試探什麼？

除了周邊之外，最引人矚目的莫過於「麥當勞奶昔」的試賣回歸。這次選定12家門市，推出香草與草莓兩款口味，每杯嘗鮮價69元，採「現點現做」模式，每人限購4杯。

奶昔在全球市場為長銷商品，但台灣已多年未販售，本次以限量試賣形式登場，除喚起老顧客回憶，也可藉由數據與社群聲量觀察消費者偏好，為明年擴大上市鋪路。

下一波紫色旋風，能否再創話題？

麥當勞表示，未來將依顧客反應持續觀察奶昔銷售表現，預計2026年擴大試賣餐廳範圍。奶昔大哥系列是否能延續社群熱潮、成為年末最強快閃商品，也將成為品牌今年行銷布局的重要觀察指標。

在限量經濟與粉絲行銷交織下，麥當勞再次把「童年記憶」轉化為「消費行動」，為年底餐飲市場注入療癒的紫色旋風。

【麥當勞奶昔販售資訊】

·販售時間：11月19日（三）上午10點30分起開始販售；供應時間為每日上午10點30分至晚上10點。

·奶昔口味：香草、草莓，共兩種。

·售價：原價單點79元，（自2025年11月19日至2026年1月6日，嘗鮮價單點69元/杯）套餐飲料可補差額換購奶昔，每人每筆消費限購4杯（不限口味）。

·販售管道：12間「奶昔試賣餐廳」專屬櫃檯販售。自助點餐機、得來速、手機點餐與外送平台，暫不開放。

·試賣餐廳：台北館前、台北西湖、板橋重慶、中壢中央、竹北自強南、苗栗頭份、台中中港四、彰化金馬、嘉義民雄、台南大學、高雄五福、花蓮中正

