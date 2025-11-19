麥當勞奶昔睽違9年回歸！排隊3小時也要喝 全台僅12門市有賣

生活中心／賴俊佑報導

麥當勞奶昔停賣9年後再度回歸，即日起全台限定12間門市販售，同步開賣在韓國掀起話題的「奶昔大哥毛毛包」、「奶昔大哥購物袋」；開賣首日各門市湧現排隊人潮，儘管今日氣溫驟降，仍有粉絲不惜排隊3小時也要喝到奶昔。

民眾不畏低溫也要排隊喝麥當勞奶昔。(圖／記者賴俊佑攝影)

麥當勞睽違9年再度開賣奶昔 全台限定12門市

麥當勞2016年停賣奶昔，睽違9年再度開賣，共有香草、草莓2款口味，全台12間門市限定販售，分別是台北館前、台北西湖、板橋重慶、中壢中央、竹北自強南、苗栗頭份、台中中港四、彰化金馬、嘉義民雄、台南大學、高雄五福、花蓮中正，販售時段早上10:30至晚上10:00，嘗鮮價單點69元/杯。

麥當勞表示，「麥當勞奶昔」採用全球一致的經典配方，其中香草口味散發迷人的香草香氣，與奶昔的純濃奶香完美融合；草莓口味則帶有果香，及微酸微甜的滋味，每一口都能喝到療癒的好心情。為確保每一杯奶昔都能呈現最佳品質，奶昔採「現點現做」，每間餐廳每小時最大供應量約90杯，每日販售數量以餐廳實際供應為準；每人每筆消費限購4杯（不限口味），並限於專屬櫃檯購買，自助點餐機、得來速、手機點餐與外送平台暫不開放，銷售通路與動線依餐廳公告，或工作人員現場引導為主，感謝顧客支持與耐心等待。

麥當勞今日開賣奶昔大哥毛毛包、奶昔大哥購物袋。（圖／記者賴俊佑攝影）

麥當勞開賣「奶昔大哥毛毛包」 每人限購4個

另外，去年韓國麥當勞掀起話題的「奶昔大哥毛毛包」，今年台灣麥當勞也開賣了，圓滾滾的可愛外型，更以毛絨絨的材質療癒粉絲的心，還可做為隨身好幫手，收納零錢、耳機等小物；活動期間，只要於餐廳櫃檯、自助點餐機或得來速點選套餐，即可以149元優惠價加購，也可直接以199元單個購買；每人每筆消費限購4個。

同時開賣的台灣限定「奶昔大哥購物袋」，以奶昔大哥的招牌笑臉作為圖樣，袋身使用100%回收塑料材質，輕巧耐用，每個只要59元。

