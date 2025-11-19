麥當勞奶昔睽違9年回歸 館前店湧排隊人潮已繞3圈

麥當勞台北館前餐廳湧現排隊人潮。（圖／東森新聞）





麥當勞停賣9年的奶昔今（19日）回歸，首波在全台12間門市試賣，吸引大批民眾前往排隊，《EBC東森新聞》到麥當勞門市現場，排隊隊伍繞了麥當勞將近三圈。

麥當勞推「奶昔大哥」周邊限量產品

麥當勞「奶昔系列」2016年11月9日停賣，直到今日上午10時30分在12間門市試賣，同時還推出韓國同款的「奶昔大哥毛毛包」、「奶昔大哥購物袋」限量販售，吸引大量民眾前往排隊。

麥當勞奶昔今日開賣。（圖／麥當勞官網）

麥當勞門市出現排隊人潮

台北車站前的台北館前餐廳更是吸引超過百位民眾排隊，開賣將近兩小時，門前仍繞了三圈排隊人潮，就連麥當勞線上點餐都顯示「目前餐廳尚未營業，請選擇其他餐廳訂購」。甚至有民眾在社群平台Threads上發文表示：「台北車站的麥當勞比較好吃嗎？怎麼會排隊排成這樣子？」

麥當勞台北館前餐廳無法線上點餐。（圖／翻攝麥當勞訂餐網站）

麥當勞奶昔哪裡買？

12間試賣餐廳包含台北館前、台北西湖、板橋重慶、中壢中央、竹北自強南、苗栗頭份、台中中港四、彰化金馬、嘉義民雄、台南大學、高雄五福、花蓮中正。

麥當勞奶昔販售門市。（圖／麥當勞官網）

回歸的「麥當勞奶昔」這次於全台12門市試賣，有香草、草莓2口味選擇，嚐鮮價單點每杯69元，每間餐廳每小時最大供應量約90杯，每日販售數量以餐廳實際供應為準，每人每筆消費限購4杯（不限口味）。

